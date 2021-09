Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară

Lucian Alecu





Guvernul a aprobat, în ședința de marți, prima rectificare bugetară a anului, bazată pe o creștere a PIB de 7%, de la 4,3% estimată la începutul anului, precum și pe un deficit bugetar de 7,13% din PIB, în scădere ușoară față de începutul anului, a anunțat premierul Florin Cîțu.

Veniturile bugetului cresc cu 15,5 miliarde lei iar cheltuielile cu 18,77 miliarde lei.

Pe ministere, bugetul Ministerului Sănătății crește cu 3,7 miliarrde lei, Ministerul Dezvoltării primește în plus 2,3 miliarde lei, Ministrul Investițiilor are un plus de 760 de milioane de lei, iar Ministerul Transporturilor 660 de milioane de lei, a precizat Cîțu.

Premierul a justificat creșterea sumelor alocate la fondul de rezervă al Guvernului prin solicitările primite pentru remedierea inundațiilor și altor calamități, în valoare de circa 1 miliard de lei.

Mediafax