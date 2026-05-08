Hidroelectrica acuză posibile încălcări ale regulilor privind informațiile privilegiate

Hidroelectrica a transmis vineri seară un comunicat oficial în care face mai multe clarificări după informațiile apărute în spațiul public referitoare la intenția acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, de a suplimenta ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor cu propunerea de suspendare a președintelui Consiliului de Supraveghere al companiei.

Compania atrage atenția asupra faptului că, până la acest moment, nu a primit o solicitare oficială de completare a ordinii de zi, însoțită de documentația necesară prevăzută de legislația pieței de capital.

Potrivit Hidroelectrica, conform Legii nr. 24/2017, completarea ordinii de zi a unei AGA trebuie făcută printr-o solicitare formală transmisă emitentului, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre. Ulterior, informațiile trebuie publicate prin canalele oficiale ale pieței de capital, respectiv prin Bursa de Valori București și mecanismele reglementate de ASF.

Reprezentanții companiei precizează că, în cazul AGA convocată pentru data de 29 mai 2026, termenul-limită pentru completarea ordinii de zi este 14 mai, iar convocatorul completat ar urma să fie publicat în Monitorul Oficial pe 18 mai, după aprobarea Directoratului.

Hidroelectrica: informația a fost făcută publică înaintea notificării oficiale

În comunicatul transmis, compania subliniază că informațiile privind intenția Ministerului Energiei au fost făcute publice înainte ca emitentul listat să primească oficial solicitarea de completare a ordinii de zi.

Potrivit Hidroelectrica, această situație a împiedicat societatea să verifice și să comunice corespunzător informația către investitori, conform obligațiilor legale aplicabile unei companii listate la bursă.

Conducerea companiei avertizează că subiectul suspendării președintelui Consiliului de Supraveghere este unul sensibil din perspectiva guvernanței corporative și poate avea un impact semnificativ asupra percepției investitorilor și asupra evoluției prețului acțiunilor.

Mai mult, compania susține că informația a fost diseminată în timpul orelor de tranzacționare, înaintea unei comunicări oficiale prin canalele reglementate ale pieței de capital, fapt care ar putea genera volatilitate și reacții investiționale în lipsa unui cadru informațional complet.

Compania invocă regulile europene privind abuzul de piață

Hidroelectrica mai arată că legislația pieței de capital califică o astfel de solicitare drept „informație privilegiată”, conform Regulamentului european privind abuzul de piață (MAR).

În acest context, compania afirmă că modalitatea în care informația a fost făcută publică ridică „serioase preocupări” legate de respectarea obligațiilor privind prevenirea divulgării selective de informații și menținerea integrității pieței.

Reprezentanții societății atrag atenția că toate informațiile susceptibile să influențeze deciziile investitorilor trebuie comunicate simultan, complet și nediscriminatoriu prin canalele oficiale de raportare, pentru a evita apariția unor asimetrii informaționale între acționari.

Referiri la posibile ingerințe politice

În comunicat se menționează și faptul că, deși Hidroelectrica este o întreprindere publică, regulile aplicabile companiilor listate impun tratament egal pentru toți acționarii, indiferent de structura acționariatului.

Compania avertizează că transmiterea unor mesaje publice „cu pronunțat caracter politic”, înainte de parcurgerea mecanismelor corporative și de raportare specifice pieței de capital, poate fi interpretată drept o ingerință politică în funcționarea unei societăți listate.

Conducerea Hidroelectrica subliniază că orice demers privind completarea ordinii de zi a AGA trebuie să respecte strict mecanismele și canalele oficiale prevăzute de legislația în vigoare, pentru a asigura acces egal și nediscriminatoriu la informații pentru toți investitorii.