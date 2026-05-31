Muzica, arma secretă a tinerilor împotriva problemelor de concentrare

Cercetarea sugerează că pregătirea muzicală ar putea combate efectele asociate fenomenului numit „brain rot”, termen folosit tot mai des pentru a descrie dificultățile de concentrare cauzate de consumul excesiv de conținut online și social media.

Potrivit The Independent, în ultimii ani, părinții și profesorii și-au exprimat tot mai des îngrijorarea privind scăderea atenției în rândul copiilor și tinerilor. Specialiștii avertizează că rețelele sociale, platformele video și utilizarea constantă a smartphone-urilor pot afecta capacitatea de concentrare pe termen lung.

Studiul realizat de cercetători de la McMaster University din Canada a analizat 268 de persoane cu vârste între opt și 34 de ani. Participanții au fost împărțiți în două grupuri: persoane cu pregătire muzicală și persoane fără experiență în studiul unui instrument.

Toți participanții au trecut prin mai multe teste pe calculator menite să măsoare atenția și vigilența. În cadrul testului principal, aceștia trebuiau să urmărească un ecran și să identifice direcția unei săgeți, spre stânga sau spre dreapta. În același timp, rebuiau să ignore alte săgeți afișate în jurul acesteia.

Rezultatele au arătat că participanții care au urmat cursuri de muzică au reacționat mai rapid și au avut mai puține momente de pierdere a atenției comparativ cu cei fără pregătire muzicală.

Coordonatorul studiului, Rafael Román-Caballero, a declarat că pregătirea muzicală nu contribuie doar la dezvoltarea culturală și emoțională. Aceasta poate susține și dezvoltarea unor abilități cognitive importante, precum atenția și vigilența.

Cercetătorii susțin că muzica poate avea acest efect deoarece presupune exersarea constantă a ritmului, citirea partiturilor, corectarea greșelilor și dezvoltarea tehnicii. Toate aceste activități solicită atenția și disciplina mentală.

Autorii studiului au comparat antrenamentul muzical cu un exercițiu pentru creier. Ei spun că atenția poate deveni mai eficientă și mai bine dezvoltată atunci când este exersată constant.

Concluziile vin în contextul altor cercetări care au analizat impactul timpului petrecut în fața ecranelor asupra copiilor și adolescenților. Un studiu realizat de cercetători din Suedia și Statele Unite a arătat că tinerii care folosesc intens rețelele sociale înregistrează, în timp, o scădere graduală a nivelului de atenție.

Totuși, autorii noului studiu avertizează că efectele observate sunt moderate. Ei subliniază că lecțiile de muzică nu produc o „transformare cognitivă dramatică”.

Cercetarea sugerează și o posibilă relație inversă. Persoanele care au deja o capacitate mai bună de concentrare ar putea fi mai atrase de studiul muzicii. Ulterior, antrenamentul muzical le-ar putea îmbunătăți și mai mult atenția.

Studiul mai arată că persoanele cu pregătire muzicală sunt, de multe ori, mai dispuse să depună efort și să abordeze sarcini dificile cu mai multă motivație.

Autorii cercetării spun că performanțele mai bune ale muzicienilor ar putea fi explicate nu doar prin abilitățile cognitive, ci și prin disponibilitatea mai mare de a depune efort în activități solicitante.

