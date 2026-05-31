Europa cheltuie sute de miliarde pentru apărare. Cinci industrii care ies mari câștigătoare

Potrivit datelor citate de Euronews, cheltuielile pentru apărare ale statelor europene au crescut de la 218 miliarde de euro în 2021 la aproximativ 381 de miliarde de euro în 2025. În paralel, Uniunea Europeană a lansat programul Readiness 2030, cunoscut anterior drept ReArm Europe, care urmărește mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru investiții în domeniul apărării.

Noua strategie este susținută și de mecanisme financiare speciale care permit statelor membre să majoreze cheltuielile militare fără a încălca regulile fiscale obișnuite ale UE.

Primii beneficiari ai noii politici sunt producătorii tradiționali de echipamente militare, precum Rheinmetall, Leonardo și Saab. Capacitatea de producție de muniție a Europei a crescut de la aproximativ 300.000 de proiectile anual în 2022 la circa două milioane până la sfârșitul lui 2025. În Germania, comenzile interne pentru sectorul de apărare au avansat cu peste 50% față de nivelurile deja ridicate înregistrate după invazia rusă din Ucraina.

Experiența războiului din Ucraina a schimbat profund modul în care armatele europene privesc dronele. Aparatele fără pilot, relativ ieftine și eficiente, au devenit o prioritate strategică. Franța a alocat 8,5 miliarde de euro pentru extinderea stocurilor de muniție și drone, iar Germania și Ucraina au semnat în 2026 un pachet de cooperare militară de 4 miliarde de euro care include producția comună de drone. În același timp, Uniunea Europeană dezvoltă un sistem continental de apărare antidronă prin inițiativa European Drone Defence Initiative.

Pe măsură ce atacurile informatice sunt considerate parte a războiului modern, sectorul cybersecurity devine o componentă esențială a noii strategii europene de securitate. Uniunea Europeană a alocat peste 145 de milioane de euro pentru consolidarea securității cibernetice în administrații publice, companii și infrastructuri critice. Veniturile industriei europene de cybersecurity au crescut cu 10% în primele luni ale anului 2026, iar segmentul dedicat protejării sistemelor sensibile guvernamentale și militare a înregistrat o creștere de 18%.

Reînarmarea Europei are efecte și asupra industriilor tradiționale. Tancurile, navele militare, sistemele de artilerie și lansatoarele de rachete necesită cantități mari de oțel, cupru și nichel. Analiștii de la Goldman Sachs estimează că aproximativ 40% din creșterea cheltuielilor europene pentru apărare va merge către achiziția de echipamente cu consum ridicat de metale. Banca estimează că reînarmarea va majora cererea europeană de metale industriale cu aproximativ 6% până în 2027.

O altă industrie aflată în centrul noii strategii este cea a semiconductorilor. Războiul din Ucraina și tensiunile geopolitice au evidențiat dependența Europei de furnizori externi pentru componente electronice critice utilizate în sisteme radar, comunicații militare și echipamente de război electronic. Programul European Defence Industry Programme (EDIP), lansat în 2026, include finanțări dedicate dezvoltării producției europene de semiconductori utilizați în domeniul apărării. Oficialii europeni avertizează că reducerea dependenței de lanțurile de aprovizionare externe a devenit o problemă de securitate națională și continentală.

Pe măsură ce statele europene își accelerează programele de înzestrare militară, impactul economic depășește cu mult industria de armament. De la drone și securitate cibernetică până la metalurgie și microelectronică, noul val de investiții transformă apărarea într-unul dintre principalele motoare industriale ale continentului, pe fondul necesității consolidării autonomiei strategice europene.

(sursa: Mediafax)