Hidroelectrica vrea să se asocieze cu francezii de la EdF pentru realizarea hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești

Unul dintre cele mai importante puncte înscrise pe ordinea de zi se referă la aprobarea parteneriatul cu francezii de la EdF pentru dezvoltarea proiectului care vizează construirea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuștești (Cluj).

Astfel, pe ordinea de zi este înscrisă aprobarea: (i) Înființării de către SPEEH Hidroelectrica SA împreună cu EDF power solutions International a unei societăți mixte/asociere în participație (Joint Venture Company – JVC) în cote egale de 50% – 50% fiecare; (ii) Acordului Acționarilor (Shareholders Agreeement, SHA) care urmează a fi încheiat de către SPEEH Hidroelectrica SA cu EdF Power Solutions International, prin care se definesc termenii și condițiile privind modul de funcționare al unei companii (societăți mixte/asociere în participație (Joint Venture Company – JVC) care va fi înființată de către părți în vederea dezvoltării proiectului Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița – Investiția/ Oportunitatea Propusă.

Un alt punct este aprobarea achiziției serviciilor avocațiale de consultanță juridica având în vedere obiectivul societății de achiziționare la punerea în funcțiune a centralei CHEAP Frasin-Pangarati, cu o putere instalată de 300 MW ce va fi dezvoltată și construită de Hidro Blue Energy SRL.

Ministerul Energiei deţine 80% din capitalul social al companiei.