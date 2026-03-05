x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Reacția Iranului, după ce SUA a scufundat o navă iraniană: „Statele Unite vor ajunge să regrete amarnic!”

Reacția Iranului, după ce SUA a scufundat o navă iraniană: „Statele Unite vor ajunge să regrete amarnic!”

de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   12:15
Reacția Iranului, după ce SUA a scufundat o navă iraniană: „Statele Unite vor ajunge să regrete amarnic!”
Sursa foto: X-Fregata Dena, o navă oaspete a Marinei Indiene care transporta aproape 130 de marinari, a fost lovită în apele internaționale fără avertisment

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a reacționat joi după ce forțele Statelor Unite ale Americii au scufundat o navă iraniană în aporpiere de coasta Sri Lankăi. Acesta a amenințat că Washingtonul va regreta „amarnic”, aceasta acțiune.

„Țineți minte ce vă spun: SUA va regreta amarnic precedentul pe care l-a creat”, a notat Araghchi, joi, pe platforma X.

„SUA a comis o atrocitate pe mare, la 3.200 km de țărmurile Iranului. Fregata Dena, o navă oaspete a Marinei Indiene care transporta aproape 130 de marinari, a fost lovită în apele internaționale fără avertisment”, mai transmite ministrul iranian.

Reacția șefului diplomației de la Teheran vine după ce o nava iraniană a fost atacată de un submarin, în apropiere de Sri Lanka. Miercuri, Pentagonul, prin vocea lui Pete Hegseth a confirmat că atacul a fost organizat de Statele Unite ale Americii.

Potrivit datelor, aproximativ 80 de persoane și-au pierdut viața în urma atacului, iar 32 de membri ai echipajului au fost salvați și duși la un spital din Galle, oraș în sudul Sri Lankăi.

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: iran nava sua
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri