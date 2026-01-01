Lovitură pentru șoferi din 2026! Impozitul auto crește pentru mașinile poluante. Cine plătește mai mult și cine scapă ieftin

Impozitul auto se schimbă din 2026. Noua formulă de calcul, explicată

Impozitul auto din România va fi calculat după reguli complet noi începând cu 1 ianuarie 2026. Legea care introduce modificările a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile de neconstituționalitate, potrivit Antena 3 CNN. Noua formulă ține cont nu doar de capacitatea cilindrică, ci și de nivelul de poluare al autovehiculului, ceea ce va duce la creșteri semnificative pentru unele mașini, dar și la reduceri pentru altele.

Legea a fost promulgată: ce se schimbă pentru șoferi

Proiectul de lege privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice a fost trimis spre promulgare miercuri, 10 decembrie 2025, după ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea depusă de grupul parlamentar AUR. Actul normativ a fost publicat luni, 15 decembrie, în Monitorul Oficial și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Una dintre cele mai importante modificări vizează impozitul auto, care va fi recalculat pe baza unor criterii noi.

Cum se calculează impozitul auto de la 1 ianuarie 2026

Impozitul auto rămâne o taxă anuală obligatorie pentru toți proprietarii de autovehicule înmatriculate în România, iar sumele colectate vor continua să alimenteze bugetele locale.

Până acum

Până în prezent, impozitul era stabilit exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică a motorului.

De la 1 ianuarie 2026

Începând cu 2026, calculul impozitului va ține cont de:

capacitatea cilindrică;

norma de poluare (Non-Euro, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6);

nivelul emisiilor;

eventual, valoarea mașinii, pentru vehiculele de lux.

Pe scurt: cu cât mașina este mai poluantă, cu atât impozitul va fi mai mare. Autoturismele mai noi, cu emisii reduse, vor fi avantajate.

Principalele reguli de calcul ale impozitului auto

Noua lege prevede următoarele reguli esențiale:

impozitul se calculează pentru fiecare 200 cm³ sau fracțiune;

norma de poluare influențează direct suma finală;

valorile diferă în funcție de nivelul de emisii;

consiliile locale pot ajusta taxele în limitele legii;

pentru mașinile de lux se aplică un impozit suplimentar.

Impozit suplimentar pentru mașinile scumpe

Autovehiculele cu o valoare de achiziție mai mare de 375.000 lei vor fi taxate suplimentar cu 0,9% aplicat diferenței dintre prețul de achiziție și plafonul legal.

Sursă foto: captură act normativ

Exemple de calcul impozit auto 2026

Pentru autoturisme cu motoare între 1.601 și 2.000 cm³, impozitul anual va fi:

Non-Euro – Euro 3: 237,6 – 297 lei

Euro 4: 228 – 285 lei

Euro 5: 213,6 – 267 lei

Euro 6: 200,8 – 251 lei

Hibrid: aproximativ 24,6 lei

Exemplu concret

Pentru un autoturism Euro 4 cu motor de 1.600 cm³:

1.600 ÷ 200 = 8

8 × 28,5 lei = 228 lei/an

Impozitul pentru mașinile electrice și hibride

Mașini electrice

Șoferii cu mașini electrice vor începe să plătească impozit din 2026, însă suma va fi una simbolică. Impozitul anual va fi stabilit la aproximativ 40 de lei, la nivel național.

Mașini hibride

Pentru vehiculele hibride, calculul este adaptat, iar autoritățile locale pot acorda reduceri suplimentare, mai ales pentru mașinile cu emisii sub 50 g CO₂/km. Aceste facilități vor fi stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

Când și cum se plătește impozitul auto

Impozitul auto poate fi:

plătit integral până la 31 martie, cu posibilă reducere pentru plata anticipată;

achitat în două tranșe, fără penalități:

prima până la 31 martie;

a doua până la 30 septembrie.

Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitul auto din România va reflecta mult mai clar impactul asupra mediului. Mașinile vechi și poluante vor fi taxate mai dur, în timp ce autoturismele electrice, hibride și cele cu emisii reduse vor beneficia de taxe mai mici.