România, campioana inflației în UE. Prețurile cresc de câteva ori peste media zonei euro

Cele mai recente date publicate de Eurostat privind indicele armonizat al prețurilor de consum - indicatorul folosit în Uniunea Europeană pentru a compara evoluția prețurilor între state - arată că indicele a ajuns în România la 104,61 puncte în ianuarie 2026, față de 100 în 2025. Altfel spus, prețurile sunt în medie cu peste 4% mai mari decât cele din anul 2025.

În majoritatea statelor europene, indicele se situează aproape de 100-101 puncte, ceea ce arată o creștere mult mai moderată a prețurilor decât în România.

Diferențele se văd clar în comparație cu alte economii europene. În timp ce inflația anuală în zona euro este estimată la aproximativ 1,9%, în unele state mari din vestul Europei creșterea prețurilor este și mai redusă. De exemplu, Franța are o rată a inflației de aproximativ 1,1%, Italia de circa 1,6%, iar Germania în jur de 2%.

În Europa Centrală și de Est, inflația este în general mai ridicată, dar rămâne sub nivelul din România. Slovacia are aproximativ 4%, iar Croația aproape 3,9%.

Comparativ cu statele din apropiere, diferențele rămân vizibile. În Bulgaria inflația este estimată la aproximativ 2%, în Ungaria în jur de 3-4%, iar în Polonia aproximativ 2%, niveluri sub cele înregistrate în România.

La nivelul zonei euro, structura inflației arată o situație diferită. Serviciile au cea mai mare rată anuală de creștere, de aproximativ 3,4%, contribuind semnificativ la creșterea inflației. În schimb, prețurile la energie continuă să scadă, cu aproximativ -3,2% față de anul anterior, ceea ce temperează creșterea generală a prețurilor.

Alimentele, alcoolul și tutunul au înregistrat o creștere anuală de aproximativ 2,6%, iar bunurile industriale non-energetice de aproximativ 0,7%. În aceste condiții, inflația în zona euro rămâne relativ moderată, în jurul pragului de 2%, nivel considerat de economiști drept unul stabil pentru economie.

În timp ce multe economii europene se apropie treptat de acest nivel de stabilitate a prețurilor, România rămâne printre statele în care presiunile inflaționiste sunt încă puternice, iar ritmul de creștere a costului vieții continuă să fie peste media europeană.

(sursa: Mediafax)