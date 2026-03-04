Premierul spaniol îi răspunde lui Trump: Spunem „nu” încălcării dreptului internațional

„Poziția guvernului spaniol în această situație este clară și consecventă. Este aceeași pe care am menținut-o în Ucraina, precum și în Gaza. În primul rând, spunem nu la încălcarea dreptului internațional, care ne protejează pe toți, în special pe cei mai vulnerabili, populația civilă. În al doilea rând, spunem nu la presupunerea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte, prin bombe”, a declarat marți șeful guvernului de la Madrid.

„În final, spunem nu la repetarea greșelilor din trecut”, a mai spus Snachez, făcând o paralele cu invazia Irakului din 2003.

În plus, premierul a avertizat că escaladarea conflictului va provoca perturbări economice majore, inclusiv creșterea prețurilor la energie, într-un context deja fragil pentru economia globală, potrivit The Guardian.

Declarațiile sale vin ca răspuns la afirmațiile făcute de Donald Trump. Liderul de la Washington a anunțat marți că întrerupe relațiile comerciale cu Spania după ce premierul Pedro Sanchez a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului: „. Au fost neprietenoși. Spania nu are nimic din ce avem noi nevoie”.

(sursa: Mediafax)