În premieră: Deutsche Bahn și Siemens Mobility prezintă noul tren pe hidrogen și trailerul cu rezervorul de stocare a hidrogenului

Proiectul "H2goesRail" reprezintă un pas important pentru renunțarea la motorină și avansarea tranziției către un transport ecologic.

Deutsche Bahn (DB) și Siemens Mobility continuă să conducă tranziția ecologică a transportului feroviar. Cei doi parteneri au prezentat în premieră elemente ale sistemului lor complet inovator la uzina Siemens din Krefeld: Mireo Plus H, trenul de nouă generație alimentat cu hidrogen, și o remorcă mobilă de stocare a hidrogenului nou concepută. Trenul și noua sa infrastructură sunt destinate să înlocuiască trenurile diesel cu unități multiple în transportul de navetă și regional și să reducă la zero emisiile de CO2 generate de transportul feroviar.

Proiectul "H2goesRail" este finanțat în cadrul Programului național de inovare pentru tehnologia hidrogenului și a pilelor de combustie (NOW GmbH) cu 13,74 milioane de euro de către Ministerul Federal pentru Comunicații și Transporturi (BMDV). Ghidul de finanțare este coordonat de NOW GmbH și implementat de Jülich, liderul proiectului.

„În acordul său de coaliție, guvernul federal a convenit să electrifice 75% din rețeaua feroviară a țării până în 2030”, a declarat Michael Theurer, secretar de stat parlamentar în cadrul BMDV. „Aici, acționările alternative pot contribui la reducerea emisiilor generate de transportul feroviar diesel. În acest fel, vom putea opera practic neutru din punct de vedere climatic pe rutele feroviare unde nu este posibilă electrificarea completă. Proiectul H2goesRail nu numai că va testa utilizarea hidrogenului pentru transportul feroviar, dar va face să avanseze substanțial această tehnologie.”

„Doar cu un sistem feroviar puternic și cu tipuri alternative de propulsie vom putea contribui semnificativ la lupta împotriva schimbărilor climatice. Mireo Plus H permite un transport de călători ecologic și fără emisii”, a declarat Michael Peter, CEO al Siemens Mobility. „Cu Mireo Plus H, am dezvoltat următoarea generație de trenuri alimentate cu hidrogen, care oferă o autonomie de funcționare deosebit de mare și o accelerație mai rapidă. Fiecare tren livrat poate economisi până la 45.000 de tone de CO2 pe parcursul duratei sale de viață de 30 de ani, în comparație cu călătoriile echivalente cu automobilele.”

„Pentru Deutsche Bahn, trenurile cu hidrogen reprezintă o componentă importantă în drumul nostru spre neutralitatea climatică”, a afirmat Dr. Daniela Gerd tom Markotten, membru al Consiliului de administrație pentru digitalizare și tehnologie la Deutsche Bahn. „Prin dezvoltarea stației mobile de alimentare cu hidrogen și a infrastructurii de întreținere aferente, arătăm că putem realiza atât mobilitate, cât și tehnologie. Și exact aceasta este necesar pentru a oferi transportul de mâine, prietenos cu clima. Împreună cu Siemens și cu trenul pe hidrogen nou dezvoltat, creăm un sistem global care ne va face încă un pas spre eliminarea treptată a motorinei și va permite ecologizarea mijloacelor de transport.”

Fiind un tren cu două vagoane, Mireo Plus H pentru proiectul H2goesRail are o autonomie de până la 800 de kilometri, este la fel de puternic ca omologul său electric cu unități multiple, are o putere de tracțiune de 1,7 MW care asigură o accelerație de până la 1,1 m/s2 și o viteză maximă de 160 de kilometri pe oră. O versiune cu trei vagoane are o autonomie de până la 1.000 de kilometri.

Un element cheie necesar pentru ca tehnologia hidrogenului să devină competitivă cu motorina în exploatarea zilnică este un proces rapid de realimentare. Pentru a oferi acest lucru, DB a dezvoltat o nouă metodă care, pentru prima dată, permite ca un tren pe hidrogen să fie realimentat la fel de repede ca un tren pe motorină. Acesta este un factor deosebit de important, având în vedere programarea foarte strictă a serviciului regional de pasageri al DB. Realimentarea rapidă a trenurilor pe bază de hidrogen va face ca această tehnologie să fie competitivă în operațiunile zilnice.

Trenurile pe hidrogen au o tehnologie de propulsie deosebit de prietenoasă cu clima, deoarece funcționează fără emisii cu hidrogen verde și emit doar vapori de apă. În cadrul proiectului H2goesRail, de exemplu, trenul cu hidrogen va economisi aproximativ 330 de tone de CO2 într-un an pe ruta Tübingen-Pforzheim, în comparație cu un tren cu motor diesel. În general, Mireo Plus H poate economisi 520 de tone pe an, în funcție de profilul traseului (calculat pe un kilometraj de 200.000 de kilometri).

Hidrogenul va fi produs la Tübingen de către DB, folosind electricitate ecologică. Pentru întreținerea trenului, depozitul de întreținere DB din Ulm va fi echipat corespunzător.

Mireo Plus H va începe testarea în Baden-Württemberg în 2023. În timpul serviciului de pasageri planificat în 2024, trenul pe hidrogen pentru proiectul H2goesRail cu Deutsche Bahn va asigura un serviciu regulat de pasageri între Tübingen, Horb și Pforzheim și va înlocui un tren diesel.

Siemens Mobility și Deutsche Bahn vor prezenta, de asemenea, proiectul H2goesRail și Mireo Plus H la InnoTrans 2022, cel mai mare târg de tehnologie feroviară din lume, care se desfășoară la Berlin.

Detalii despre proiect:

Proiectul de finanțare comună se numește oficial "H2goesRail". Ministerul Federal pentru Digital și Transporturi (BMDV) finanțează proiectul cu peste 13 milioane de euro prin intermediul Programului național de inovare în domeniul hidrogenului și al tehnologiei a pilelor de combustie (NIP 2). NIP 2 este coordonat de NOW (Organizația Națională pentru Tehnologia Hidrogenului și a Pilelor de combustie) GmbH și este implementat de Jülich, liderul proiectului.

Propulsia cu hidrogen

În sistemele de propulsie cu hidrogen care utilizează tehnologia pilelor de combustie, reacția dintre hidrogen și oxigen produce electricitate și „produsul rezidual”, apa. Aceste trenuri pot fi folosite de DB ca o modalitate de a deveni neutră din punct de vedere climatic prin înlocuirea trenurilor sale cu motoare diesel cu sisteme de propulsie alternative. Pentru a se asigura că soluția este cu adevărat ecologică, se utilizează energie electrică ecologică pentru a produce hidrogenul ecologic. DB Energy este responsabilă pentru furnizarea hidrogenului.

Mireo Plus H

Siemens a dezvoltat un tren de navetă cu două vagoane cu un sistem de propulsie pe hidrogen de ultimă generație. Sistemul este format dintr-o pilă de combustie și o baterie litiu-ion. Mireo Plus H va fi la fel de puternic ca un tren electric multiplu convențional și va avea o autonomie de până la 800 de kilometri, în funcție de condițiile de funcționare, cum ar fi anotimpul sau traseul. O versiune cu trei vagoane va avea o autonomie de 1.000 de kilometri. Printre caracteristicile sale distinctive se numără costurile reduse ale ciclului de viață al trenului, datorită costurilor reduse de întreținere și reparații, și o viteză maximă de 160 de kilometri pe oră.

Stația de realimentare

DB a dezvoltat, testat și optimizat infrastructura necesară pentru hidrogen. Hidrogenul este produs prin electroliză la depozitul de întreținere DB din Tübingen, folosind electricitate ecologică. În electrolizator, apa este divizată în hidrogen și oxigen cu ajutorul energiei electrice. După ce este comprimat, hidrogenul este stocat într-o unitate de stocare mobilă. Înainte de procedura de realimentare, combustibilul verde este procesat și răcit. Sistemul mobil va face posibilă desfășurarea altor proiecte de testare pe rute feroviare neelectrificate.

Realimentare rapidă

Trenul este realimentat cu hidrogen printr-o procedură inovatoare care, pentru prima dată, nu durează mai mult decât realimentarea unui tren diesel. Acesta este un factor deosebit de important, având în vedere că trenurile de navetă și cele regionale ale DB funcționează după un orar foarte încărcat. Cu acest proces rapid de realimentare, tehnologia hidrogenului va fi competitivă față de combustibilul diesel utilizat în prezent.

Întreținere

Depozitul de întreținere DB din Ulm va fi transformat pentru a se ocupa de întreținerea trenurilor pe bază de hidrogen. Personalul DB Region, care a beneficiat de o pregătire aprofundată, sprijinit de angajații Siemens Mobility, va asigura service-ul și întreținerea trenurilor.

Operațiuni pentru pasageri

După finalizarea unei faze de testare, trenul va intra în serviciul de pasageri între Tübingen, Horb și Pforzheim în 2024. Sunt planificați aproximativ 120.000 de kilometri de servicii feroviare regulate. Traseul este deosebit de potrivit pentru teste, având o frecvență de serviciu și o topografie tipic regională. Prin înlocuirea unui tren cu propulsie diesel utilizat pe această rută, Mireo Plus H de la Siemens Mobility va economisi anual aproximativ 330 de tone de CO2. Șoferii vor fi instruiți în mod special pe tren.