Încălzirea planetei cu 3,3°C, un scenariu de coşmar

Chiar şi în cazul creşterii preconizate a surselor de energie regenerabilă, planeta va continua să se confrunte cu o creștere majoră a temperaturii, indică un studiu BloombergNEF (BNEF), citat balkangreenenergy.com. Potrivit autorilor, încălzirea globală cu 3,3 grade Celsius (°C) până în anul 2100 ar atrage după sine un risc masiv de schimbare ireversibilă a modelelor climatice. Investițiile necesare până în anul 2050 pentru evitarea acestui scenariu au fost estimate la 130.000 de miliarde de dolari SUA (USD), ceea ce înseamnă că fiecare grad de încălzire globală ar costa omenirea 39.400 de miliarde USD.

Criza economică generată de coronavirus va reduce emisiile din sectorul energetic cu echivalentul unui volum emis în doi ani şi jumătate în care nu ar fi existat pandemia, notează autorii studiului. Emisiile ar trebuie reduse cu 6% în fiecare an pentru a rămâne cu mult sub o creştere de două grade a temperaturii globale. Studiu BNEF arată că ele sunt pe cale să scadă cu 8% anul acesta și ar putea să nu mai revină niciodată la nivelul înregistrat în 2019. Totuşi, se așteaptă să reintre pe creștere - pe măsură ce economia revine - și să scadă cu 0,7% pe an din 2027 până în 2050.

Cum arată viitorul energiei

Conform calculelor BNEF, sursele eoliană și solară vor acoperi împreună 56% din producția globală de energie electrică până la mijlocul secolului și, împreună cu bateriile de stocare a energiei, vor atrage 80% din cele 15.100 de miliarde USD - sumă care ar urma să se investească la nivel global în noi capacităţi de producţie. Cererea de petrol va atinge maximumul în 2035, după care va începe să scadă, în special ca urmare a creşterii numărului de maşini electrice. Gazul natural va fi singurul combustibil fosil care va continua să crească până în 2050, cu o rată de 0,5% de la an la an, în special ca urmare a consumului în clădiri și în industrie. În ceea ce priveşte cererea de cărbune, datele arată că aceasta a atins punctul culminant în 2018, iar ponderea sa în consumul de energie primară se va reduce la 18% faţă de 26%, cât este în prezent.

Pentru a rămâne cu mult sub o creştere de două grade a temperaturii globale, ar trebui să reducem emisiile cu 6% în fiecare an începând de acum și pentru a limita încălzirea la 1,5°C, emisiile ar trebui să scadă cu 10% pe an.

Matthias Kimmel, coautor al raportului BNEF