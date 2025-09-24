Industria României se prăbușește. O celebră fabrică scoate la vânzare toate activele și oprește producția

Fabrica de ciorapi Ciserom din Sebeș a anunțat închiderea definitivă

În primăvară a fost anunțată intenția de închidere, după care pachetul majoritar de acțiuni a fost preluat de un investitor din Sibiu. Circa 100 de angajați erau deja în preaviz, iar situația financiară dificilă a impus această decizie.

„Am produs o pereche de șosete cu 17 lei și am vândut-o cu 5 lei. Nu se poate continua așa”, a explicat conducerea.

Noul investitor a anulat decizia de concediere colectivă inițială, dorind să investească pentru redresare, însă datele contabile erau dezastruoase. Ciserom a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de peste 19 milioane de lei și o pierdere de 1,8 milioane de lei, în timp ce în 2022 avea 12,6 milioane lei cifră de afaceri și un deficit de 763.715 lei. Numărul angajaților a crescut de la 103 în 2022, la 157 în 2023.

Ciserom a fost fondată în 1927 de Gustav Bahner din Liechtenstein. În 1928 a fost preluată de Uzinele Textile Românești, iar după cel al Doilea Război Mondial a intrat în patrimoniul statului, funcționând sub denumirea TEBA, între 1946 -1954. Ulterior a devenit „Fabrica de ciorapi și tricotaje Sebeșul”, iar în 1990 și-a schimbat numele în Ciserom.

Decizia de închidere a fabricii încheie o eră importantă pentru industria textilă locală. Investitorul regretă mai ales pierderea locurilor de muncă: „Mergem până la capăt, dar cel mai mult regret oamenii alături de care mi-aș fi dorit să construiesc un business solid”, a spus acesta, potrivit stiripesurse.ro.