Instanța obligă CFR Călători să explice cum a ajuns să plătească simultan pentru două sisteme de ticketing

Tribunalul București a obligat compania feroviară de stat să comunice informații de interes public legate de achiziția noului sistem informatic pentru emiterea biletelor și rezervarea locurilor, precum și costurile generate de întârzierea punerii acestuia în funcțiune.

Potrivit datelor analizate de FACIAS, CFR Călători a inițiat un proiect de modernizare a sistemului centralizat de vânzare a biletelor, contractul fiind atribuit companiei ASEE Solutions SRL. Problemele au apărut însă imediat după livrarea echipamentelor, când compania a constatat că nu avea asigurate serviciile tehnice necesare pentru instalarea și operarea noului sistem. Mai exact, lipsea contractul esențial pentru integrarea și funcționarea platformei. Rezultatul: echipamentele au rămas nefolosite, în timp ce chiria pentru acestea a continuat să fie plătită lunar din bani publici.

Situația a devenit și mai absurdă în momentul în care CFR Călători a fost obligată să prelungească mentenanța vechiului sistem xSell pentru a evita blocarea completă a vânzării biletelor de tren. Astfel, compania de stat a ajuns să achite în paralel costuri pentru un sistem nou, nefuncțional, și pentru menținerea în viață a celui vechi. După refuzul CFR de a comunica informațiile solicitate, FACIAS a mers în instanță și a obținut obligarea companiei să facă publice toate datele privind contractele, plățile și stadiul implementării proiectului. Un nou episod din administrația românească unde factura merge impecabil, chiar dacă sistemul nu pornește.

„CFR Călători s-a găsit în situația absurdă de a plăti simultan costurile pentru un sistem nou care nu putea fi utilizat și costurile necesare menținerii în funcțiune a sistemului vechi. După ce a fost sesizată, FACIAS a solicitat CFR Călători să comunice stadiul implementării achizițiilor pentru noul sistem de vânzare a biletelor de tren, valoarea chiriei lunare plătite pentru echipamentele închiriate de la ASEE Solutions SRL, suma totală achitată de la semnarea contractului, data predării echipamentelor și dacă acestea sunt utilizate în prezent. Totodată, FACIAS a cerut informații și despre ultimul contract de suport și mentenanță pentru sistemul informatic existent, inclusiv perioada și valoarea acestuia. Urmare a refuzului abuziv al CFR Călători de a comunica aceste informații, FACIAS a formulat acțiune în instanță. Iar în mai 2026, Tribunalul București a admis acțiunea FACIAS și a obligat CFR Călători să transmită toate informațiile solicitate. FACIAS solicită CFR Călători să se conformeze imediat hotărârii și să facă publice toate informațiile cerute. Cetățenii au dreptul să știe cum sunt gestionați banii publici și de ce un proiect de modernizare a rămas blocat după livrarea echipamentelor, generând costuri paralele nejustificate”, transmite FACIAS într-un comunicat de presă.