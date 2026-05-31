Cea mai norocoasă zi din săptămâna 1–7 iunie 2026 pentru fiecare zodie

Astrologii spun că începutul lunii este marcat de tranzite puternice care favorizează schimbările, succesul profesional, relațiile și noile începuturi. Mercur intră în Rac pe 1 iunie și aduce mai multă sensibilitate, intuiție și dorința de stabilitate emoțională.

În același timp, Jupiter se pregătește să încheie un ciclu important în Rac, iar multe zodii vor simți că anumite capitole din viața lor ajung la un punct de cotitură. Iată care este cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare semn zodiacal și ce surprize pregătește Universul.

Berbec – vineri, 5 iunie

Berbecii sunt îndemnați să își asculte inima și să reevalueze relațiile importante din viața lor. Ziua de vineri poate aduce decizii legate de iubire, prietenii sau parteneriate profesionale. Este momentul să renunțe la ceea ce nu li se mai potrivește.

Taur – vineri, 5 iunie

Taurii trebuie să lase mai mult loc surprizelor și schimbărilor. Astrele îi ajută să înțeleagă ce contează cu adevărat pentru ei, mai ales în plan profesional. Unele angajamente sau proiecte ar putea fi regândite complet.

Gemeni – miercuri, 3 iunie

Pentru Gemeni, săptămâna aduce succes și recunoaștere. Un eveniment important sau o veste bună în carieră le poate confirma că sunt pe drumul corect. Apar oportunități financiare și momente în care își vor da seama că munca lor începe să fie apreciată.

Rac – duminică, 7 iunie

Racii primesc inspirație și claritate în plan profesional. Intuiția lor este extrem de puternică, iar ideile pe care le au acum le pot aduce succes în perioada următoare. Astrologii spun că trebuie să aibă curaj și să își urmeze instinctul.

Leu – luni, 1 iunie

Leii intră într-o perioadă de vindecare și introspecție. Chiar dacă succesul se apropie, Universul le cere mai întâi să lase în urmă oboseala și tensiunile acumulate. Este o săptămână bună pentru odihnă, reflecție și planuri de viitor.

Fecioară – marți, 2 iunie

Fecioarele au parte de schimbări importante în carieră. Astrele le încurajează să fie mai flexibile și să accepte idei noi. Succesul vine atunci când ies din rutină și îndrăznesc să facă lucrurile diferit.

Balanță – luni, 1 iunie

Balanțele primesc șansa unor noi oportunități profesionale sau chiar reapariția unor proiecte mai vechi. Este o perioadă excelentă pentru afirmare și pentru a face pași importanți spre visurile lor.

Scorpion – joi, 4 iunie

Scorpionii simt că nu mai pot accepta compromisuri sau situații care nu îi reprezintă. Energia acestei săptămâni îi împinge spre schimbări radicale și noi începuturi. Intuiția lor le va arăta exact ce trebuie să facă.

Săgetător – vineri, 5 iunie

Pentru Săgetători, tema principală a săptămânii este echilibrul. Astrele îi sfătuiesc să își protejeze energia și să nu mai investească prea mult în problemele altora. Este timpul să se concentreze mai mult pe propriile obiective.

Capricorn – duminică, 7 iunie

Capricornii au ocazia să facă schimbări importante în viața personală. Pot apărea surprize în relații sau noi moduri de a privi familia și viața de acasă. Astrologii îi încurajează să fie mai deschiși către nou.

Vărsător – vineri, 5 iunie

Vărsătorii intră într-o etapă în care își pun pe primul loc libertatea și echilibrul emoțional. Relațiile vor trece printr-un proces de clarificare, iar nativii acestei zodii vor înțelege ce își doresc cu adevărat de la oamenii din jur.

Pești – luni, 1 iunie

Peștii sunt favorizați în plan creativ și profesional. Mercur în Rac le stimulează imaginația și îi ajută să transforme ideile în proiecte reale. Este o perioadă excelentă pentru manifestare, schimbări și noi oportunități.