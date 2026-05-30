Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    30 Mai 2026   •   15:41
Hepta/Descărcări electrice, local averse care vor acumula 15...20 l/mp, intensificări temporare ale vântului cu viteze de 50 - 60 km/h, izolat grindină de dimensiuni mici

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă.

COD : GALBEN

Valabil de la : 30-05-2026 ora 15:40 până la : 30-05-2026 ora 17:00

In zona : Județul Tulcea ;

Se vor semnala : Descărcări electrice, local averse care vor acumula 15...20 l/mp, intensificări temporare ale vântului cu viteze de 50 - 60 km/h, izolat grindină de dimensiuni mici (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 30-05-2026 ora 15:00 până la : 30-05-2026 ora 16:00

In zona : Județul Galaţi: Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Drăgușeni, Slobozia Conachi, Vânători, Grivița, Valea Mărului, Foltești, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Bălășești, Rediu, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Bălăbănești, Smulți, Rădești, Suhurlui;
Județul Vaslui: Zorleni, Vinderei, Tutova, Grivița, Ivești, Pochidia, Pogonești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici (1...2 cm).

  

