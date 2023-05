Un leu cheltuit de mediul privat întoarce în economie 1,67 de lei

La sfârșitul anului trecut, profitul raportat s-a apropiat la 200 de milioane de lei, iar în primul trimestru al anului 2023 acesta a fost de 60 de milioane de lei, arată datele financiare ale fondului. Activitatea sa este extrem de importantă în derularea programelor guvernamentale pentru creditarea mediului de afaceri și a celor sociale, garanțiile oferite în perioada 2002 - 2023 fiind în valoare de 115,20 de miliarde de lei pentru finanțări în valoare de 167,54 de miliarde de lei.

IMM INVEST, IMM INVEST PLUS, Garant Construct și Prima casă sunt marile programe pentru care FNGCIMM oferă garanții la creditele acordate de sistemul bancar. De exemplu, prin programul IMM INVEST fondul a acordat în perioada 2020-2023 garanții în valoare de 33 de miliarde de lei. Dacă impactul fiscal generat în economie în primul an de implementare a fost de 89 de miliarde de lei, până în 2024 acesta va crește la 125 de miliarde de lei. De asemenea, pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei în Ucraina, Guvernul României a aprobat prin OUG 99/2022 schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi și sub formă de granturi. Plafonul alocat pentru întregul program IMM INVEST PLUS a fost de 17,75 de miliarde de lei, iar schema de ajutor de stat sub formă de granturi depășește 1,93 de miliarde de lei.

IMM INVEST PLUS - și în 2023

Programul IMM INVEST PLUS, cu componentele sale, a fost prelungit până la sfârșitul anului 2023. Față de anul trecut, în actuala ediție a programului au fost aduse o serie de îmbunătățiri, fiind introduse mai multe categorii de beneficiari: start-up-uri, întreprinderi mici cu capitalizare pe piața medie la componenta IMM PROD; grupurile și organizațiile de producători la componenta AGRO IMM INVEST și noi CAEN-uri eligibile, din domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare, cu excepția băuturilor și tutunului. De asemenea, a fost majorată valoarea ajutorului de stat, după cum urmează:

echiv. 250.000 de euro pentru agricultura primară;

echiv. 300.000 de euro pentru piscicultură și acvacultură.

Se pregătesc garanții cu fonduri europene

În prezent, FNGCIMM se află în procedura de aprobare a Comisiei Europene pentru a fi desemnat partener al programului de finanțare InvestEU 2021-2027. A fost deja finalizat auditul de către KPMG, iar semnarea parteneriatului ar reduce presiunea asupra bugetului de stat pentru acordarea garanțiilor derulate prin fondul de garantare, pentru aceasta fiind disponibile fonduri europene. De asemenea, pentru a urgenta procedura de acordare a garanțiilor, fondul urmează să mandateze băncile creditoare să facă acest lucru în numele său.

Subprogramul AGRO INVEST a început cu un fond de garantare de un miliard de lei, dar el a fost dublat datorită cererii foarte mari de credite.

Cum arată sectorul privat

Sprijinirea sectorului privat este extrem de importantă pentru dezvoltarea României. Statisticile arată că un leu cheltuit de mediul privat produce în plus 0,67 de bani. Avem încă multe de făcut în acest sens, în condițiile în care în Germania un euro cheltuit de mediul privat întoarce în economie 4 euro. Mediul de afaceri românesc include 530.000 de IMM-uri, dintre care 180.000 nu au angajați, dar obțin venituri. Cu un număr de 29 de IMM/persoană, România se situează la coada UE, unde media este de 58 de IMM/persoană. În acest sector lucrează 2,71 de milioane de persoane, reprezentând 65,8% din totalul salariaților din economia românească. Nu în ultimul rând, sectorul IMM generează 58% din valoarea adăugată a României, adică 52 de miliarde de euro.