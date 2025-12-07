x close
STB rămâne pe profit în 2024, Metrorex raportează pierderi majore în ultimii ani

de Redacția Jurnalul    |    07 Dec 2025   •   11:49
Sursa foto: Hepta/metrou Berceni-Pipera

Potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro, cei doi mari operatori ai transportului public din Capitală, STB SA și Metrorex SA, au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri în 2024, însă profitul net diferă semnificativ. STB SA a raportat un profit 612.208 lei, în timp ce Metrorex SA a înregistrat o pierdere de 181 milioane lei. 

STB SA: venituri în creștere

STB SA a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 1,7 miliarde lei, în creștere cu 10% față de 2023. Compania a închis anul cu un profit net de 612.208 lei, în creștere cu 9% față de anul precedent. Numărul angajaților s-a situat la 9.826.

Acționariatul STB SA este format din Municipiul București, prin Consiliul General, cu o participație de 99,89%, și Județul Ilfov, prin Consiliul Județean, care deține 0,11%.

Metrorex SA: venituri în creștere, dar pierdere majoră

Metrorex SA a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 1,1 miliarde lei, în creștere cu 6% față de 2023. Compania a raportat o pierdere de 181 milioane lei, după o pierdere de 186 milioane lei anunțată anul anterior. Metrorex a avut 4.882 angajați în 2024 și are un singur acționar, Statul Român, care deține 100% din companie. 

Evoluție profit Metrorex SA

Diferențele dintre cei doi operatori ai transportului public din București au devenit și mai vizibile în 2024. STB este singura companie care a reușit să își mențină rezultatul în zona pozitivă, în timp ce Metrorex a închis anul cu pierdere considerabilă, deși ambele au raportat venituri în creștere.

 

