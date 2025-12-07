STB rămâne pe profit în 2024, Metrorex raportează pierderi majore în ultimii ani

STB SA: venituri în creștere

STB SA a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 1,7 miliarde lei, în creștere cu 10% față de 2023. Compania a închis anul cu un profit net de 612.208 lei, în creștere cu 9% față de anul precedent. Numărul angajaților s-a situat la 9.826.

Acționariatul STB SA este format din Municipiul București, prin Consiliul General, cu o participație de 99,89%, și Județul Ilfov, prin Consiliul Județean, care deține 0,11%.

Metrorex SA: venituri în creștere, dar pierdere majoră

Metrorex SA a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 1,1 miliarde lei, în creștere cu 6% față de 2023. Compania a raportat o pierdere de 181 milioane lei, după o pierdere de 186 milioane lei anunțată anul anterior. Metrorex a avut 4.882 angajați în 2024 și are un singur acționar, Statul Român, care deține 100% din companie.

Evoluție profit Metrorex SA

Diferențele dintre cei doi operatori ai transportului public din București au devenit și mai vizibile în 2024. STB este singura companie care a reușit să își mențină rezultatul în zona pozitivă, în timp ce Metrorex a închis anul cu pierdere considerabilă, deși ambele au raportat venituri în creștere.