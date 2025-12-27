Meteorologii ANM anunță unde va ninge în noaptea de Revelion

Având în vedere că, în această perioadă, sunt prognozate intervale cu ninsori în regiunile nordice, centrale și estice, precum și la munte, în aceste zone vom vorbi și de ninsori viscolite, cu un impact mai mare în zonele montane înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vizibilitatea va fi extrem de redusă și zăpada troienită.

De asemenea în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va putea actualiza prezentele mesaje inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (now-casting)", a mai transmis ANM.

În noaptea de Revelion, temperaturile minime vor fi negative în toată ţara.

"Pentru noaptea de Revelion (31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026) sunt estimate temperaturi minime negative în toată țara, de la -10...-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre -2 grade în zona costieră a Dobrogei, și cu valori cuprinse între -19 și -13 grade la munte, la peste 2000 m altitudine, iar îndeosebi regiunile intracarpatice și la munte probabilitatea de ninsoare va fi ridicată", au mai scris meteorologii

Cel mai geros Revelion din ultima perioadă de timp, datează din noaptea de 2014 spre 2015, când în condițiile unui strat de zăpadă existent în cea mai mare parte a țării, temperaturile au scăzut sub pragul gerului în toate regiunile, astfel minimele s-au situat de între -32 de grade la Întorsura Buzăului și -10 grade la mai multe stații meteorologice din vestul țării, în timp ce în Capitală s-au înregistrat între -20 și -16 grade Celsius", au notat meteorologii.