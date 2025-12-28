Harta puterii economice globale se redesenează: Două economii uriașe urcă spectaculos în topul bogăției mondiale

Deși Statele Unite își vor păstra poziția de lider, adevărata surpriză vine din Est: India și Indonezia urcă rapid în topul bogăției globale, confirmând mutarea centrului de greutate financiar spre Asia, scrie stiripesurse.ro.

Marea Britanie revine în Top 5, dar cu presiuni asupra nivelului de trai

Potrivit proiecțiilor CEBR, economia britanică ar putea ajunge la 6,8 trilioane de dolari până în 2040, față de aproximativ 4 trilioane în prezent. Avansul este favorizat, paradoxal, de ritmul mai lent de creștere al marilor economii europene, precum Franța și Germania, ceea ce ar permite Regatului Unit să depășească Japonia și să reintre în Top 5.

Totuși, raportul avertizează că bunăstarea individuală nu ține pasul cu PIB-ul total. În clasamentul PIB-ului pe cap de locuitor, Marea Britanie ar putea coborî de pe locul 19 pe 21, în ciuda unei creșteri a veniturilor medii spre 89.000 de dolari. Alte state avansează mai rapid la capitolele productivitate și salarii reale.

Duelul giganților: SUA rămân lider, China reduce ecartul

Statele Unite sunt prognozate să atingă o producție economică de circa 53 de trilioane de dolari până în 2040. China vine însă puternic din urmă, cu o estimare de 48 de trilioane, reducând considerabil distanța față de Washington.

„Asistăm la o reechilibrare treptată a influenței globale”, explică Nina Skero, director executiv al CEBR. „Puterea se mută de la economiile occidentale împovărate de datorii către piețe dinamice din Asia și emisfera sudică.”

Ascensiunea Asiei și noii jucători globali

Raportul evidențiază trei tendințe-cheie care vor remodela economia mondială:

India urcă pe podium : până în 2040, India este așteptată să devină a treia economie a lumii , după un salt spectaculos din ultimul deceniu.

Indonezia, noua forță : susținută de investiții și de o populație numeroasă, Indonezia ar putea intra în Top 10 global încă de la începutul anilor 2030.

Declinul Japoniei: o prezență tradițională în vârful clasamentelor, Japonia este estimată să coboare până pe locul al șaselea până în 2040.

Riscuri pentru comerțul global

Optimismul proiecțiilor este temperat de tensiunile geopolitice. CEBR avertizează că ritmul creșterii globale ar putea încetini la 2,5% anul viitor, pe fondul politicilor protecționiste și al tarifelor vamale ridicate, care sporesc incertitudinea în lanțurile comerciale internaționale.

În acest context, economiile care își gestionează prudent datoriile și investesc în productivitate — precum Singapore, Elveția sau Irlanda — sunt bine poziționate să rămână în topurile de eficiență. Marile puteri tradiționale, în schimb, vor trebui să accelereze reformele pentru a ține pasul cu dinamismul noului val asiatic.