Ministerul Agriculturii simplifică regulile pentru fermieri începând cu 2026

Măsuri propuse de Autoritatea de Management PNDR/PS PAC pentru reducerea birocrației și sprijinirea fermierilor:

Sprijin concret pentru fermierii mici și medii

Una dintre cele mai importante măsuri propuse de Autoritatea de Management vizează exceptarea de la controale și sancțiuni aferente normelor de condiționalitate pentru fermierii care exploatează până la 10 hectare și beneficiază de plăți directe sau intervenții pentru dezvoltare rurală, precum și pentru cei cu exploatații de maximum 30 de hectare, în cazul aplicării standardului GAEC 7 (GAEC - Bunele Condiții Agricole și de Mediu sunt norme obligatorii în cadrul condiționalității impuse de Planul Agricol Comun – n. red).

Aceste măsuri urmăresc reducerea presiunii administrative asupra fermierilor mici și mijlocii, care reprezintă o componentă esențială a agriculturii românești.

Recunoașterea agriculturii ecologice

Fermele certificate în agricultura ecologică, inclusiv cele aflate în conversie, vor fi considerate automat conforme cu standardele GAEC 1, 3, 4, 5, 6 și 7, eliminând controale suplimentare și simplificând procedurile administrative.

Adaptarea cerințelor de mediu la realitățile din teren

Prin contribuția AM PNDR/PS, au fost propuse ajustări ale unor standarde GAEC, astfel încât acestea să fie mai bine corelate cu specificul agriculturii românești, inclusiv:

1. actualizarea cerințelor GAEC 5 privind lucrările solului;

2. clarificarea aplicării GAEC 6 pentru sere, solarii și culturi permanente;

3. completarea GAEC 4 privind benzile tampon în zona infrastructurii de irigații și desecare.

4. coerență între condiționalitate și ecoscheme

Propunerile au fost formulate în acord cu Regulamentul (UE) 2025/2469 și cu modificările Planului Strategic PAC 2023–2027, urmând să fie transmise Comisiei Europene prin procedura de notificare.

„Am cerut ca regulile europene să fie aplicate cu bun simț și adaptate realităților din teren. Prin aceste modificări, reducem birocrația pentru fermieri, protejăm micile exploatații și recunoaștem practicile agricole corecte, fără a pune presiune inutilă pe cei care muncesc pământul. Autoritatea de Management a avut un rol esențial în acest demers de simplificare și echilibru,” a declarat Florin-Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, citat într-un comunicat al ministerului

Modificările propuse asigură alinierea obligațiilor de bază cu ecoschemele și intervențiile de dezvoltare rurală, evitând suprapuneri și cerințe nejustificate pentru fermieri.