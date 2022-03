Ministrul Economiei: România poate deveni principalul liant între Emiratele Arabe Unite şi Europa de Est

"Economia în 2022 funcţionează într-un context complex şi în continuă schimbare - de la transformarea digitală la impactul pandemiei şi urgenţa de a oferi o societate mai incluzivă şi mai rezistentă, până la nevoia vitală de a păstra resursele limitate şi de a proteja mediul. Liderii trebuie să ofere soluţii durabile pe termen scurt, mediu şi lung", a declarat ministrul Florin Spătaru, în cadrul World Government Summit (WGS), potrivit unui comunicat.



Ministrul Economiei, Florin Spătaru participă la Dubai, în perioada 28 - 31 martie 2022, la cea de-a opta ediţie a World Government Summit, precum şi la festivităţile de închidere ale "Expo 2020 Dubai". Cu acest prilej, ministrul Economiei a avut o întâlnire cu omologul său emiratez.



Discuţiile Summit-ului din acest an s-au axat pe opt teme principale: politici care conduc la progres şi la dezvoltarea guvernelor, proiectarea viitoarelor sisteme de sănătate, acţionarea durabilităţii pentru un impact pozitiv, accelerarea recuperării economice globale, construirea de oraşe ale viitorului, întărirea rezilienţei societale, asigurarea viitorului educaţiei şi muncii şi explorarea frontierelor.



În cadrul intervenţiei sale, ministrul român al Economiei a vorbit despre importanţa leadership-ului eficient şi despre obiectivele Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, axate pe economie digitală, sustenabilitate, inovaţie tehnologică în sectoarele industriale.



"Agenda 2030 este un proiect centrat pe oameni, menit să nu lase pe nimeni în urmă. Oamenii sunt factorii cheie pentru sustenabilitate. În acest context, este necesară regândirea strategiilor de dezvoltare a leadershipului pentru a face faţă contextului în schimbare", a precizat ministrul Florin Spătaru.



Ministrul Economiei s-a întâlnit şi cu CEO Dubai Ports World, Abdulla Bin Damithan.



"M-a impresionat sinceritatea şi deschiderea cu care a fost abordată dezbaterea de către reprezentanţii DP World. Am parcurs o discuţie abruptă, concretă despre colaborarea dintre România şi Dubai Ports World ce va fi intermediată cu sprijinul Ministerului Economiei. România trebuie să se poziţioneze ca hub pentru transportul maritim de mărfuri pentru regiune estică a Europei, având în vedere deschiderea la Marea Neagră, şi legăturile navigabile dintre UE şi Orient. Există cerere, trebuie să venim cu o ofertă atragătoare, dar mai ales bazată pe principiile serioase de business", a mai spus Spătaru.



În urma întâlnirii, DP World şi-a manifestat dorinţa de a veni în România, ministrul Spătaru declarând că va organiza o masa rotundă cu autorităţile de profil, precum Ministerul Transporturilor, instituţiile portuare, dar şi alte entităţi pentru o discuţie care să contureze o colaborare cu DP World în primul semestru al acestui an.