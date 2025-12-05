Panourile solare funcționează iarna? Răspunsul te va surprinde

În timpul verii, un sistem fotovoltaic poate genera între 20 și 30 kWh/zi, însă în lunile de iarnă producția scade la doar 5-10 kWh/zi, respectiv15-30% din cantitatea obținută în lunile calde.

Această scădere este cauzată, în principal, de reducerea duratei zilei, care în luna decembrie este de doar 8 ore, comparativ cu 16 ore din iulie 2025.​

Cum funcționează iarna panourile solare

Panourile fotovoltaice funcționează și când este înnorat deoarece celulele fotovoltaice captează lumina difuză, nu doar lumina directă.

Temperaturile scăzute din iarnă pot chiar îmbunătăți eficiența panourilor deoarece supraîncălzirea celulelor în vară le reduce randamentul, iar frigul favorizează un flux electric mai eficient.

Totuși, producția este limitată de numărul redus de ore de lumină și de unghiul mai mic al soarelui, care favorizează apariția umbrelor.​

Impactul vremii și al zăpezii

Cerul înnorat reduce producția dar nu o oprește complet, iar ploaia poate spăla panourile, îmbunătățindu-le eficiența ulterioară.

Zăpada este singurul factor care poate bloca efectiv producția, mai ales dacă acoperă panourile, dar în majoritatea cazurilor stratul de zăpadă alunecă rapid sau este topit de căldura generată de panouri. După topire, reflecția zăpezii poate crește temporar cantitatea de energie captată., potrivit stiripesurse.ro.

În concluzie, panourile solare rămân o sursă utilă de energie și iarna, dar producția este mai mică decât în perioada de vară din cauza duratei reduse a zilei și a condițiilor meteo. Pentru a compensa această scădere este recomandată stocarea energiei în baterii și întreținerea regulată a panourilor.