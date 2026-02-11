PPC Renewables România extinde parcul eolian Sălbatica 1

Proiectul face parte din planul PPC Renewables România de a extinde portofoliul de energie regenerabilă cu proiecte care pot contribui la reducerea deficitului de capacități de producție din România și la stabilitatea sistemului, prin profilul de producție predictibil asigurat de stocarea energiei electrice în baterii.

Situate în Regiunea Sud-Est, UAT Valea Nucarilor, județul Tulcea, parcurile eoliene Sălbatica 1 și Sălbatica 2 însumează un total de 70 de turbine moderne a câte 2 MW, împărțite egal între cele două parcuri. În urma punerii în funcțiune, sistemul BESS va contribui la dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice în Sistemul Electroenergetic Național și creșterea flexibilității și eficienței energiei produse din surse regenerabile.

Pe lângă dezvoltarea sistemului de stocare, proiectul implică construirea elementelor de infrastructură necesare, amenajarea drumurilor de exploatare, acces și împrejmuire, implementarea sistemelor de iluminat de siguranță și monitorizare, precum și a zonei amenajate pentru operare, mentenanță și pază și organizare de șantier.

Proiectul beneficiază de finanțare prin Fondul pentru Modernizare – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) conectate la o instalație existentă de producere a energiei din surse regenerabile. Investiția se ridică la o valoare totală de 68.225.209,57 lei. Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 28,24% din cheltuielile eligibile, respectiv 9.872.978,54 lei, iar valoarea asigurată de PPC Renewables România este de 58.352.231,03 lei.