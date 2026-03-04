Prima reacția a NATO după lansarea din Iran a unei rachete balistice către Turcia

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   16:00
Sursa foto: Hepta/NATO a interceptat o rachetă iraniană îndreptată spre Turcia

Un reprezentant al NATO a avut miercuri o primă reacție oficială după lansarea din Iran a unei rachete balistice către Turcia. Este prima dată când Iranul lansează rachete spre un teritoriu al NATO, de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a condamnat atacul Iranului asupra Turciei, potrivit Sky News. Ea a mai spus că organizația este alături de toți membrii săi.

„Condamnăm atacurile Iranului asupra Turciei. NATO se alătură ferm tuturor aliaților, inclusiv Turciei, în timp ce Iranul își continuă atacurile fără discriminare în regiune. Poziția noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă”, a declarat purtătoarea de cuvânt Allison Hart.

Miercuri, Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că apărarea NATO a doborât o rachetă balistică iraniană lansată spre spațiul turc. Ministerul a mai transmis că Turcia va discuta cu NATO și ceilalți aliați ai săi despre incident.

Un proiectil a fost detectat în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei. Acesta ar fi fost lansat din Iran și a traversat spațiul aerian irakian și sirian. Racheta a fost neutralizată de elemente NATO de apărare aeriană și antirachetă dislocate în estul Mediteranei.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: nato reactie rachete balistice Iran Turcia
