Presiune pe piața valutară: Cursul BNR de vineri aduce scăderi pentru leu în raport cu euro și dolarul

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4801 lei, în creştere cu 3,46 bani (0,78%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,4455 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6989 lei, în urcare cu 1,26 bani (0,22%), faţă de 5,6863 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 654,1370 lei, de la 671,7496 lei, în şedinţa precedentă.

