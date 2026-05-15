Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Presiune pe piața valutară: Cursul BNR de vineri aduce scăderi pentru leu în raport cu euro și dolarul

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   15:30
Hepta/Moneda națională s-a depreciat în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2088 lei, în urcare cu 0,35 bani (0,07%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2052 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4801 lei, în creştere cu 3,46 bani (0,78%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,4455 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6989 lei, în urcare cu 1,26 bani (0,22%), faţă de 5,6863 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 654,1370 lei, de la 671,7496 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

