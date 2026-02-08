Primăria Sectorul 6 din Capitală și-a stabilit investițiile prioritare pentru 2026

Astfel, în domeniul educației, primarul amintește despre:

-Finalizarea demolarea vechii clădiri a Liceului PTTR și începerea lucrărilor la o clădire modernă;

-Finalizarea și darea în folosință a Grădiniței 274, Școlii 309, Liceului „Petru Poni”, Grădiniței Brâncuși, Școlii 156, plus două creșe: una pe Bd. Iuliu Maniu și alta pe Bd. Timișoara;

Continuarea renovării și construcția celor două școli din Giulești și Crângași, 167 și 168;

Începerea lucrărilor de reabilitare a Grădiniței Hillary Clinton.

În ceea ce privește infrastructură rutieră, primarul a transmis pe pagina de socializare următoarele:

„Începem regenerarea urbană a Căii Crângași și a Bd. Iuliu Maniu;

Reamenajăm Bd. Uverturii;

Finalizăm asfaltarea Drumului Roții, continuăm șantierul pe strada Belșugului;

Refacem sistemul rutier pe Microzonele 10, 13 și 19;

Pregătim reabilitarea Microzonei 30, cu studii de fezabilitate și alte proceduri birocratice;

Finalizăm Planul Urbanistic Zonal pentru supralărgirea și racordarea Bd. Timișoara la Drumul Radial 1 spre A0. Investiția va decongestiona semnificativ Iuliu Maniu”.

Nici capitolul “verde și de agreement” nu a fost uitat de către autoritățile locale, aici fiind vizate următoarele obiective:

-Finalizarea lucrărilor la Insula Lacul Morii;

-Demararea amenajării malului nordic al Lacului Morii, după cese semnează contractul de finanțare din fonduri europene. Procedura de execuție este deja atribuită;

-Reluarea reamenajării malului sudic al Lacului Morii;

-Continuarea lucrările la Parcul Liniei 3;

-Începerea lucrărilor la Parcul Grozăvești;

-Finalizarea reamenajării Parcului Timișoara;

-Terminarea proiectul de oraș parc pe Bd. 1 Mai;

-Strada Apusului și Bd. Constructorilor vor fi și ele amenajate după conceptul gândit de Ciprian Ciucu.

La capitolul infrastructură edilitară mai sunt prevăzute lucrări de anvelopare a blocurilor, lucrările la viitorul spital din sector și la Centrul Cultural Favorit. Astfel, primarul scrie în postarea sa că:

„-Pregătim alte tranșe de blocuri pentru a fi reabilitate termic. Lucrări nu sunt ieftine, astfel că așteptăm finanțarea europeană. Un singur bloc costă 8-10 milioane de lei;

-Începem proiectarea pentru demararea construcției Spitalului Sectorului 6;

-Finalizăm Centrul Cultural Favorit”.

Alte proiecte

-100 de treceri de pietoni suprailuminate;

-500 de locuri de parcare pentru biciclete,

-Testarea soluțiilor pentru parcări auto smart modulare în trei locații, dar detaliile despre acest proiect vor fi făcute publice ulterior;

-Modernizarea locurilor de joacă;

-Reamenajarea zonei Frigocom;

-Deschiderea noul sediu al Biroului Unic, punctul de lucru cu cetățenii, care a fost modernizat din bani europeni.