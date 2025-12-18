Protest masiv al fermierilor la Bruxelles: tractoare pe străzi și avertismente dure privind Acordul UE–Mercosur. Macron: „Franța nu va semna în forma actuală”

„Furia fermierilor scapă de sub control!” Bruxelles-ul, blocat de tractoare din cauza Mercosur

Sute de fermieri au invadat joi străzile Bruxelles-ului cu tractoarele, într-un protest de amploare împotriva Acordului UE–Mercosur. Agricultorii europeni acuză Uniunea Europeană că îi expune unei concurențe neloiale din partea marilor producători agroalimentari din America Latină.

Potrivit organizatorilor, peste 10.000 de demonstranți sunt așteptați în fața Consiliului European. O parte dintre agricultori au ajuns încă de la primele ore ale dimineții în capitala Belgiei, deplasându-se cu tractoarele. Protestul a început oficial în jurul prânzului.

„Concurență neloială” și produse mai ieftine din America Latină

Fermierii europeni se opun adoptării acordului, susținând că acesta va favoriza importurile de produse agricole mai ieftine din țări precum Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, unde standardele de producție și costurile sunt diferite de cele din Uniunea Europeană.

Aceștia avertizează că acordul ar putea accelera declinul agriculturii europene și ar pune o presiune suplimentară pe fermierii deja afectați de creșterea costurilor și de politicile europene.

Avertisment dur al fermierilor francezi

Prezent la manifestația de la Bruxelles, Eric Thirouin, președintele Asociației generale a producătorilor de grâu și alte cereale din Franța, a lansat un avertisment sever:

„Franța a pierdut 20% din suprafețele cultivate cu grâu în zece ani, iar fenomenul se va accelera dacă bugetul PAC (Politica Agricolă Comună) este redus. Va trebui oare, mâine, să ne cumpărăm și cerealele? Să uităm imaginea cerealierilor plini de bani. Sectorul nostru este pe roșu pentru al treilea an consecutiv, iar ieri comisarul european Stéphane Séjourné ne-a prezentat drept un câștig o creștere de 25% a taxelor – în loc de 35% – la îngrășăminte, un capitol care reprezintă 21% din costurile noastre… Este o inconștiență. Dacă nu obținem câștig de cauză, furia fermierilor va deveni dificil de controlat.”

Acordul Mercosur divide Europa

Protestele au loc în timp ce șefii de stat și de guvern ai celor 27 de state membre se reunesc în summit. Acordul Mercosur continuă să creeze falii profunde între capitalele europene: Spania și Germania susțin semnarea tratatului, în timp ce Franța și Italia cer amânarea acestuia.

Macron: „Franța nu va semna”

La sosirea sa la Bruxelles, președintele francez Emmanuel Macron a reafirmat poziția fermă a Parisului, declarând că Franța „nu va semna” acordul în forma actuală. „Nu este suficient”, a insistat liderul de la Élysée.

Această declarație vine într-un context intern tensionat, în care nemulțumirea fermierilor francezi față de strategia națională de combatere a dermatozei nodulare contagioase (DNC) continuă să se amplifice.

Blocaje rutiere în Franța

Joi, mai multe axe rutiere importante rămân perturbate din cauza acțiunilor fermierilor: blocajul de pe A61 este în curs de ridicare, circulația este în continuare afectată pe A64 (Bayonne–Toulouse) și A20 (Toulouse–Paris, zona Cahors), un alt blocaj a fost semnalat pe A89, pe axa Bordeaux–Lyon, în zona Périgueux, iar în estul regiunii Occitania sunt raportate perturbări pe A645, în direcția Spaniei.

Întâlnire la Matignon și apel la calm înainte de Crăciun

Principalele sindicate agricole vor fi primite vineri la Matignon de premierul Sébastien Lecornu, care a coordonat recent anunțurile privind gestionarea epizootiei de dermatoză bovină.

Între timp, ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, a lansat un apel public, la Europe 1 și CNews, cerând fermierilor să „nu împiedice circulația” în perioada sărbătorilor de Crăciun, în condițiile în care noi acțiuni de protest sunt anunțate în zilele următoare, potrivit Le Monde.