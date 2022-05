RCA-ul cu decontare directă: de ce-ar fi deștept să-l ai.

Din punct de vedere al logicii economice, RCA-ul este o creatură bizară. E asigurare obligatorie, costă mult și nu-o cumperi pentru tine. Dacă, Doamne-ferește, pici nevinovat într-un accident, se ocupă de tine o altă firmă de asigurări decât cea pe care ai plătit-o. Una mai bună sau una mai rea.

Acest evident conflict între interesul șoferului de a plăti cât mai puțin pentru ceva ce nu-i folosește și interesul aceluiași șofer de a fi despăgubit rapid în cazul unui accident a intrat și în atenția autorităților. Acestea au observat că majoritatea covârșitoare a șoferilor din România preferă polițele RCA cele mai ieftine (prețul fiind direct influențat de clasa de bonus-malus RCA ), întrucât nu au niciun motiv să plătească niște servicii mai bune de care nu vor beneficia ei.

Răspunsul autorităților: opțiunea decontării directe.

Ce înseamnă această decontare directă RCA? Înseamnă că, în cazul unui accident cauzat de un alt șofer, poți cere despăgubirea de la asiguratorul tău, nu de la al vinovatului.

Astfel, situațiile – atât de frecvente – în care un șofer nevinovat își mănâncă nervii, timpul și banii pentru a rezolva o problemă pe care n-a generat-o el se rezolvă rapid și elegant. Iar calvarul hârțoagelor și amânărilor de plată se discută între firmele de asigurări fără ca clientul să fie alergat de colo colo.

Decontarea directă e o variantă foarte practică pentru cei care nu au asiguarare CASCO. Atenție, nu e chiar același lucru, întrucât polița CASCO acoperă o plajă mai largă de evenimente asigurate. Dar e mult mai mult decât nimic.

E drept, opțiunea decontării directe e ceva mai scumpă decât un RCA „chior”. Am găsit aici o simulare https://www.rca.ro/blog/decontare_directa_rca din care ne dăm seama care e diferența: în jur de 100 -120 de RON pe an pentru polița RCA. Merită câteva zeci de euro pentru un an de liniște? Noi zicem că da.

Decontarea directă se realizează în următoarele condiții:

Accidentul a avut loc pe teritoriul României

Vehiculele implicate sunt înmatriculate în România

Nu există vătămări corporale

Ambele autovehiculele implicate au polițe RCA valabile la data producerii accidentului.

