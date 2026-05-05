Reciclarea se extinde: Românii pot obține bani pentru ambalajele de carton

Potrivit reprezentanților companiei, clienții primesc un voucher în valoare de 0,5 lei pentru fiecare ambalaj returnat, sumă care poate fi folosită ulterior la cumpărături în magazinele din rețea.

Condiții de reciclare

Pentru a beneficia de acest sistem, consumatorii trebuie să respecte câteva reguli: ambalajele trebuie să fie complet golite, fără a fi strivite sau desfăcute, iar capacul și eticheta trebuie să rămână intacte. Introducerea se face individual, iar voucherul este emis automat după validarea ambalajului, potrivit observatornews.ro.

Creșterea interesului pentru reciclare

Reprezentanții proiectului susțin că rezultatele inițiale sunt încurajatoare. În primele luni, au fost colectate peste 400.000 de recipiente, ceea ce a determinat extinderea infrastructurii de la 8 la 15 magazine. Obiectivul este atingerea pragului de un milion de ambalaje reciclate până la finalul lunii iulie.

Datele arată o creștere semnificativă a interesului pentru reciclare. În București, cantitatea de ambalaje colectate s-a triplat, iar în Brașov s-a dublat în primele patru luni de la lansare.

Autoritățile urmăresc cu atenție evoluția proiectului. Reprezentanții Ministerul Mediului susțin că rezultatele ar putea sta la baza unei eventuale extinderi la nivel național, însă o decizie oficială nu a fost încă luată.

Inițiative similare au fost propuse și anterior la nivel legislativ. Un proiect mai amplu privind reciclarea unor tipuri variate de ambalaje, inclusiv borcane și recipiente pentru diverse lichide, nu a trecut de Parlament, fiind considerat prea ambițios în forma inițială.

Unde se reciclează?

Automatele sunt disponibile zilnic, în intervalul orar 08:00 – 22:00, în magazinele incluse în proiect.

Lista completă a locațiilor este disponibilă în magazinele participante, iar proiectul va continua până la sfârșitul lunii iulie 2026, când va fi evaluat pentru o posibilă extindere.

Mega Image CARPAȚILOR, Str. Carpaților, nr. 60, Brașov, jud. Brașov

Mega Image CALEA BUCUREȘTI, Str. Berzei, nr. 2A, Brașov, jud. Brașov

Mega Image ZIZIN, Str. Zizinului, nr. 65, Brașov, jud. Brașov

Mega Image LUNII, Str. Lunii, nr. 6, Brașov, jud. Brașov

Mega Image DRUMUL FERMEI, Strada Drumul Fermei, nr. 28A, Popești – Leordeni, jud. Ilfov

Mega Image POPEȘTI LEORDENI 2, Șos. Olteniței, nr. 19-19A, Popești Leordeni, jud. Ilfov

Mega Image TITULESCU, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 39-49, Sector 1, București

Mega Image PIAȚA SUDULUI, Șos. Olteniței, nr. 208, Sector 4, București

Mega Image PUCHENI, Strada Pucheni, nr. 42, Sector 5, București

Mega Image PIAȚA VITAN, Calea Vitan, nr. 13-19, București

Mega Image DRISTOR, Bld. Camil Ressu nr. 7, București

Mega Image PALEOLOGU, Calea Moșilor nr. 101, București

Mega Image SISEȘTI, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 8A, București

Mega Image N. TITULESCU 2, Șos. Nicolae Titulescu nr. 94, București

Mega Image GIURGIULUI 2, Șos. Giurgiului nr. 52-54, București