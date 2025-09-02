Renunță la consumul inutil de energie. Sfaturi simple pentru facturi mai mici

Mulți încă lasă încărcătorul în priză sau becurile aprinse inutil, dar experții recomandă o schimbare de atitudine pentru a economisi energie și bani.

Cum să faci economii la electricitate

Ionuț Polexe, Value Proposition Director la PPC Energie, oferă câteva sfaturi practice pentru consumatorii casnici.

„Energia este un produs pe care îl simțim cu adevărat doar când nu îl avem”, a explicat acesta, într-un interviu la DC News.

Expertul spune să fim atenți la detalii simple:

-să scoatem încărcătorul din priză după utilizare,

-să oprim aparatele aflate în stand-by

-să stingem luminile când nu sunt necesare.

Mai mult, este esențial să alegem electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic și să verificăm eticheta pentru a afla cât consumă.

Această grijă pentru energie vine într-un moment în care România poate valorifica tot mai mult sursele regenerabile, precum energia solară și eoliană, însă procesul de producție implică costuri.

Prețuri diferite, în funcție de intervalele orare

Furnizorii de energie au început să facă oferte la electricitate cu prețuri variabile, în funcție de intervale orare și de perioadele anului.

De asemenea, contoarele inteligente permit facturarea pe baza consumului real, iar clienții nu mai trebuie să transmită indexul lunar. Acestea vor fi instalate progresiv de operatorii de distribuție conform unui calendar aprobat de Autoritatea de Reglementare din Energie (ANRE).