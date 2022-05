ROBOR la 3 luni își continuă creșterea. La ce valoare a ajuns astăzi

Robor se îndreaptă astfel spre dublarea valorii, după ce în ianuarie 2022 se situa la 3,02% pe an.

Indicele ROBOR la 6 luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6% pe an, de la 5,95% pe an, vineri.

Indicele ROBOR la 12 luni a crescut la 6,17% pe an, de la 6,11% pe an, în ședința anterioară.



IRCC se siteuază la 1,86% pe an, calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, mai mare faţă de 1,17% în urmă cu trei luni.