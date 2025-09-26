România fără busolă: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează campania „Proiect de țară – România 2050”

Declarația recentă vine într-un moment în care țara pare prinsă într-un cerc vicios al crizelor și improvizației. Guverne care cad după câteva luni, măsuri economice contradictorii, proteste sindicale în stradă și o populație tot mai îngrijorată de scumpiri. România are, oficial, printre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, iar măsurile fiscale sunt schimbate aproape de la o lună la alta. Zeci de mii de angajați din educație, sănătate și transporturi au protestat în ultimele luni, cerând stabilitate și predictibilitate. În tot acest timp, clasa politică este blocată în negocieri sterile, fără să propună o direcție clară pe termen lung.

Această instabilitate cronică are și o istorie. Din 1989 până astăzi, România a schimbat 22 de prim-miniștri, iar durata medie a unui guvern a fost de un an și jumătate. În loc de strategie, țara a fost condusă după urgențe și improvizații. Spre comparație, Franța, Polonia sau Finlanda au planuri de dezvoltare până în 2040–2050. România rămâne una dintre puținele țări din regiune care nu și-a asumat o strategie națională pe termen lung.

Pe lângă instabilitatea politică, România se confruntă cu provocări demografice majore. Până în 2050, unul din trei români va avea peste 65 de ani, iar rata natalității rămâne printre cele mai scăzute din Europa. În paralel, migrația tinerilor continuă: peste 4 milioane de români trăiesc deja în străinătate, mulți dintre ei absolvenți de top care aleg să își construiască viitorul altundeva.

Într-un astfel de context este nevoie de o viziune pe termen lung, cu obiective clare și măsuri aplicabile. În acest scop, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a inițiat campania națională „Proiect de țară – România 2050”.

Participanții, români din țară și diaspora, trebuie să elaboreze un plan strategic realist și argumentat, care să răspundă la întrebări esențiale: cum va arăta România în 2050, ce soluții există pentru criza demografică, ce reforme sunt necesare în educație, sănătate, economie și digitalizare, sau cum trebuie să se poziționeze România în plan geopolitic.

Competiția oferă două premii, în valoare de 100.000 lei fiecare, unul pentru viziunea tinerei generații (18–30 de ani), și unul pentru viziunea specialiștilor. Cele mai bune proiecte vor fi publicate și promovate, devenind referințe pentru dezbateri și politici publice.

Înscrierile se fac online, până pe 15 februarie 2026, iar câștigătorii vor fi anunțați în luna mai 2026. Detalii complete se regăsesc pe fundatiadanvoiculescu.ro.

„Proiect de țară – România 2050” este mai mult decât un concurs: este o invitație la responsabilitate colectivă și un pas necesar pentru ca România să își găsească, în sfârșit, direcția pe termen lung.