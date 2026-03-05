x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Peste 30.000 de noi locuri de muncă și investiții de peste 4 miliarde de euro

Peste 30.000 de noi locuri de muncă și investiții de peste 4 miliarde de euro

de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   15:45
Peste 30.000 de noi locuri de muncă și investiții de peste 4 miliarde de euro
Sursa foto: Jurnalul/Majoritatea proiectelor se află în prezent în curs de implementare sau în faza de demarare

România a atras investiții totale de peste 4,2 miliarde de euro și a generat peste 36.000 de locuri de muncă prin programele de ajutor de stat gestionate de Ministerul Finanțelor.

Potrivit datelor publicate de instituție, valoarea finanțărilor acordate până la finalul anului 2025 a ajuns la aproximativ 1,85 miliarde de euro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, schemele de sprijin pentru investiții au avut un impact important asupra economiei, contribuind la dezvoltarea unor sectoare industriale și la crearea de locuri de muncă în mai multe regiuni ale țării.

Autoritățile susțin că aceste programe urmăresc stimularea investițiilor productive, dezvoltarea regională și creșterea competitivității economiei românești. Proiectele finanțate au generat investiții în domenii precum industria auto, farmaceutică, aeronautică, alimentară sau cea a materialelor de construcții.

Una dintre cele mai recente scheme de sprijin este cea reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 300/2024, care vizează investiții cu costuri eligibile de peste 50 de milioane de lei.

Majoritatea proiectelor se află în prezent în curs de implementare sau în faza de demarare.

Schema reglementată prin HG 332/2014 este destinată companiilor care creează noi locuri de muncă, statul acoperind o parte din costurile salariale pentru angajații nou recrutați.

La finalul anului 2025, datele arată că:

planurile de creare de locuri de muncă au o valoare de aproape 555 milioane de euro;
finanțarea aprobată este de 239 milioane de euro;
finanțarea efectiv plătită a ajuns la 98,7 milioane de euro;
companiile au asumat crearea a peste 12.200 de locuri de muncă.
Majoritatea proiectelor din cadrul acestei scheme sunt deja finalizate.

Majoritatea proiectelor se află în prezent în curs de implementare sau în faza de demarare.

Schema HG 332/2014: sprijin pentru crearea de locuri de muncă
Schema reglementată prin HG 332/2014 este destinată companiilor care creează noi locuri de muncă, statul acoperind o parte din costurile salariale pentru angajații nou recrutați.

La finalul anului 2025, datele arată că:

planurile de creare de locuri de muncă au o valoare de aproape 555 milioane de euro;
finanțarea aprobată este de 239 milioane de euro;
finanțarea efectiv plătită a ajuns la 98,7 milioane de euro;
companiile au asumat crearea a peste 12.200 de locuri de muncă.
Majoritatea proiectelor din cadrul acestei scheme sunt deja finalizate.

Ministerul Finanțelor subliniază că programele de ajutor de stat contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor mai puțin dezvoltate și la stimularea lanțurilor locale de furnizori. Autoritățile susțin că monitorizează permanent implementarea proiectelor finanțate pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice.

Pe termen lung, aceste investiții ar trebui să contribuie la creșterea competitivității economiei românești și la consolidarea pieței muncii.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: romania Investitii ministerul finantelor
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri