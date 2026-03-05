Primăvara 2026 va transforma viața a 4 zodii: Cine sunt norocoșii sezonului

Aceasta este o perioadă în care deciziile mici vor avea o greutate mare, iar evenimentele aleatorii se pot dovedi a fi importante.

Capricorn

Sezonul tău va începe cu evenimente care necesită decizii înțelepte. Problemele care necesită actualizări urgente se vor întoarce în viața ta și vei putea în sfârșit să îmbunătățești totul.

Primăvara te va împinge să-ți schimbi rutina obișnuită, dar aceste schimbări vor aduce rapid beneficii. Vei simți că te îndrepți în direcția corectă și îți deschizi treptat noi orizonturi.

Fecioară

Primăvara va fi pentru tine o perioadă de curățare interioară și muncă personală. Vei putea renunța la vechile probleme și te vei întoarce la planuri pentru care ai avut mult timp lipsă de energie.

În același timp, va exista dorința de a-ți pune ordine în finanțe și în casă, ceea ce va ajuta la stabilizarea situației. Până la sfârșitul lunii martie, vor apărea primele rezultate ale perseverenței tale.

Scorpion

Pentru tine începe o perioadă de eliberare de poverile care au împiedicat succesul ani de zile. Primăvara va aduce o reevaluare a relațiilor și a responsabilităților profesionale, precum și schimbări demult așteptate.

Vei putea renunța la lucruri inutile și, în sfârșit, te vei concentra pe propriile obiective. Acest lucru va pune bazele unei noi etape a vieții, care va prinde avânt mai aproape de vară.

Leu

Primăvara va începe pentru tine cu activitate și claritate care ți-au lipsit în timpul iernii. Vei vedea în sfârșit rezultate reale ale eforturilor tale și vei înțelege că mergi cu încredere înainte.

O mai mare înțelegere va apărea printre cei apropiați, iar vechile conflicte își vor pierde relevanța. Primăvara îți va da un sentiment de putere și dorința de a-ți construi viitorul în mod conștient.

Gemeni

Începutul primăverii îți va permite să-ți revizuiești obiectivele. Vei simți că acum poți schimba mediul sau stilul de viață care nu mai rezonează cu starea ta interioară.

Noi nuanțe vor apărea în interacțiunile tale, iar unele cunoștințe pot deveni neașteptat de importante. Primăvara te va ajuta să creezi o bază pentru pași viitori semnificativi.

Rac

Primăvara îți va aduce o stare rară de calm și căldură interioară. Vei putea petrece mai mult timp cu tine, cu casa ta și cu cei cu adevărat apropiați. Procesele de muncă nu vor cauza probleme, iar tensiunea care s-a acumulat în ultimele luni va dispărea treptat.

Te așteaptă o perioadă de schimbări graduale și o revenire la lucruri simple care te inspiră.

Vărsător

Primăvara va deschide pentru tine o perioadă de închidere a ciclurilor vechi. Vei simți că începi să renunți la ceea ce te-a împiedicat mult timp să mergi mai departe.

Vor intra în viața ta oameni care te vor ajuta să te vezi într-un mod nou. Acesta va fi primul val de reînnoire, care va prinde putere în a doua jumătate a primăverii.

Balanță

Acest sezon va fi o perioadă a echilibrului interior pe care l-ai căutat de mult timp. Îți vei reevalua obiceiurile și structura zilnică și, în sfârșit, vei determina ce ai cu adevărat nevoie.

Mai multă onestitate va apărea în relații, iar la locul de muncă, vei fi ascultat cu adevărat pentru prima dată după mult timp. Până la sfârșitul primăverii, vei vedea cum micile schimbări s-au combinat într-o transformare majoră.

Cine sunt norocoșii primăverii?

Berbec

Primăvara va fi o perioadă de ascensiune rapidă pentru tine. Vei avea șansa de a face un pas care odinioară părea prea riscant. Ți se vor deschide la locul de muncă uși care anterior erau inaccesibile, iar energia ta interioară te va îndruma în direcția corectă.

Vei simți că intri în cea mai puternică perioadă a anului.

Taur

Primăvara va aduce stabilitate și încredere care ți-au lipsit mult timp. Vei observa schimbări reale în finanțe și vei putea rezolva probleme importante care au frânat progresul. Noi oportunități vor apărea în viața ta, ducând la o creștere de calitate.

Aceasta este o perioadă în care realitatea începe să se potrivească eforturilor tale.

Săgetător

Primăvara va deveni o perioadă de fericire și schimbări luminoase pentru tine. Vei putea implementa un plan pe care l-ai amânat sau vei primi șansa de a-ți schimba locul de muncă sau viața în ansamblu.

În jurul tău vor apărea oameni care îți vor întări încrederea în propriile abilități. Acest sezon te va conduce către descoperiri și decizii mult așteptate.

Pești

Destinul îți oferă toate șansele pentru o realizare creativă și profesională. Vei simți că ești capabil de mai mult decât credeai și vei primi sprijin acolo unde te așteptai mai puțin.

Primăvara va aduce inspirație, care se va transforma rapid în rezultate tangibile. Așteaptă-te la o perioadă în care visele devin realitate, potrivit newsukraine.rbc.ua.