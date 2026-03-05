Tradiții românești de primăvară: Cum să atragi norocul și prosperitatea în luna martie

Originea și semnificația lunii martie

Denumirea lunii provine din termenul latin "mars", zeul războiului, fiul lui Jupiter și Junona, protectorul Romei și tatăl lui Romulus și Remus.

Vremea din martie este schimbătoare, iar tradițiile locale interpretează aceste capricii meteorologice ca semne ale începutului primăverii.

Ce să faci pentru noroc

Mărțișorul (1 martie): Șnurul roșu și alb, simbol al norocului și al primăverii, se oferă celor dragi. În unele regiuni, se poartă până la înflorirea pomilor fructiferi.

Babele (1-9 martie): Femeile își aleg o zi, numită „babă”, iar starea vremii în ziua respectivă arată cum îi va merge tot anul.

Mucenicii (9 martie): Prepararea mucenicilor variază în funcție de regiune: în Moldova se fac cu zeamă dulce, iar în Muntenia și Dobrogea sunt copți. Tradiția spune că aceștia aduc vreme mai bună și purifică aerul, sufletul și trupul.

Superstiții populare

Ce se seamănă în această perioadă va rodi de 40 de ori mai mult.

Nepăsarea față de tradiții poate aduce ghinion timp de 40 de zile.

Dacă plouă pe 9 martie se spune că ploaia va reveni în prima zi de Paște.

Sărbătorile lunii martie

Ziua Internațională a Femeii (8 martie): femeile primesc flori și cadouri simbolice.

Sf.40 de Muncenici din Sevastia (9 martie): au fost soldați creștini martirizați. În această zi se prepară mucenicii.

Buna Vestire (25 martie): cunoscută și ca Ziua Cucului, vestește primăvara prin primul cântec al păsării. Este ziua în care Arhanghelul Gabriel a anunțat-o pe Fecioara Maria că îl va naște pe Isus Hristos. Credincioșii care țin post au dezlegare la pește, notează a1.ro.

Luna martie rămâne astfel una dintre cele mai bogate perioade ale anului din punct de vedere cultural, aducând împreună tradiții, credințe și bucuria renașterii naturii.