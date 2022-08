România va înainta a doua cerere de plată prin PNRR la Comisia Europeană

Procedura de plată presupune parcurgerea mai multor etape, respectiv emiterea avizului pozitiv preliminar, transmiterea cererii de plată la Comitetele de Specialitate ale Consiliului ECOFIN şi aprobarea plăţii în Consiliul UE - ECOFIN.

"Pentru sfârşitul trimestrului 3 al acestui an, ministerele de linie au de îndeplinit 24 de ţinte şi jaloane şi obiectivul nostru comun, la nivel de Guvern, este să ne asigurăm că România îşi îndeplineşte toate angajamentele asumate prin PNRR. Până în acest moment, toate jaloanele au fost îndeplinite în calendarul asumat, atât cele cu termen sfârşitul anului 2021, cât şi cele cu termen de finalizare 31 martie şi 30 iunie 2022 şi vreau să le mulţumesc colegilor mei din Guvern pentru acest efort. După cum ştiţi, ieri am demonstrat că platforma informatică PNRR asigură transparenţa în ceea ce priveşte beneficiarii reali ai finanţărilor. Până la data efectuării primei plăţi, CE poate solicita clarificări şi suntem gata să le răspundem la fel de prompt ca până acum. Este un proces în derulare cu mecanisme în premieră pentru România, dar rezultatele arată că le putem gestiona eficient. Cererea de plată nr. 1 îşi va urma parcursul procedural şi ne pregătim pentru a doua, în această toamnă", a spus Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene.



România ese află în primele 10 state care au depus cererea de plată nr. 1 la Comisia Europeană. PNRR-ul cuprinde 500 de jaloane şi ţinte, comparativ cu 10-20 ale altor state UE.

Din 25 de state care au depus PNRR-uri, 13 state, printre care şi România, au aprobate metodologiile de validare a îndeplinirii jaloanelor.

La 31 mai 2022, România a transmis Comisiei Europene prima cerere de plată prin PNRR în valoare de 2.994.815.908 euro, din care 2.037.146.414 euro reprezintă sprijin financiar nerambursabil, iar 907.669.494 euro sprijin sub formă de împrumut. Include 21 de jaloane şi ţinte, care au avut termen de realizare trimestrul IV 2021.