Sfântul Valentin, 2026: Florile vor fi cu până la 30% mai scumpe

Comenzile au început să curgă încă de la începutul săptămânii, iar florăriile şi supermarketurile şi-au făcut stocuri consistente, în special de trandafiri roşii, vedetele acestei perioade.

Pentru soție nu există limita la buchet. Am o florărie specială unde mă duc și am acolo tot timpul tot ce trebuie. Pentru mine este foarte important că florile să fie frumoase și să fie foarte aspectuase și fresh”, spune un tânăr pentru observatornews.ro.

Alţii şi-au stabilit un buget.: „O masă în oras. Şi buchetul de flori nu lipseşte. Un depozit de flori unde acolo sunt cele mai ok, cele mai proaspete şi de acolo le voi achiziţiona. Trandafiri roşii. 300, 500 de lei"”, afirmă un alt tânăr.

Cât costă un buchet de flori

Pentru cei care vor să economisească, piaţa rămâne cea mai accesibilă variantă. Un buchet cu 5 fire de trandafiri costă 35 de lei. Comercianţii spun însă că vânzările sunt mai slabe decât în alţi ani, deşi marfa este pregătită.

La Piața de flori, comercianții așteaptă să vândă 300-500 de trandafiri.

Preţul pentru acelaşi buchet poate fi triplu în florării, însă clienţii plătesc pentru design: cutii elegante, panglici, ambalaje sofisticate şi mesaje personalizate.

Pentru persoanele grăbite, supermarketul este soluţia rapidă: buchetele pornesc de la 20 de lei şi pot ajunge la 60 de lei, în funcţie de tipul florilor şi dimensiuni.

Scumpiri de Ziua Îndrăgostiţilor

Comercianţii avertizează că, sâmbătă, de Sfântul Valentin, preţurile vor crește cu până la 30%faţă de începutul săptămânii din cauza cererii cridicate şi a costurilor mai mari de aprovizionare.