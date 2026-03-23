Șoc în piețe: Cartofii noi au devenit un lux pentru români

Deși considerat un aliment de bază ieftin, cartofii noi au ajuns un produs de lux.

La început de sezon oferta este limitată iar cererea ridicată împinge prețurile în sus. Majoritatea cartofilor disponibili în luna martie provin din import, în special din Ungaria, și sunt cultivați în sere ori solarii, ceea ce explică costurile mai mari de producție.

Prețul cartofului cât al cărnii

Un kilogram de cartofi noi se vinde chiar și cu 55 de lei în unele piețe, preț comparabil cu cel al cărnii. În alte zone tarifele sunt ceva mai mici, dar rămân ridicate, costând circa 35 de lei pe kilogram.

Prețurile ridicate îi determină pe mulți clienți să amâne achiziția, în așteptarea producției autohtone.

Potrivit specialiștilor din agricultură, cartofii noi românești ar putea apărea pe piață spre finalul lunii aprilie sau începutul lunii mai, în funcție de condițiile meteorologice.

Există însă și consumatori dispuși să plătească pentru a se bucura de gustul primelor legume ale sezonului, alegând variantele din import disponibile deja în piețe.

Comercianții estimează că situația se va echilibra odată cu creșterea ofertei interne. Astfel, prețul cartofilor noi românești ar putea coborî la 15–20 de lei/ kilogram, urmând să scadă și mai mult în lunile mai și iunie, când producția va deveni mai mare, potrivit a1.ro.