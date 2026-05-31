x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Casa Soluția naturală împotriva viespilor: Mirosul le alungă rapid de pe terasa ta

Soluția naturală împotriva viespilor: Mirosul le alungă rapid de pe terasa ta

de Anastasia Paul    |    31 Mai 2026   •   09:20
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Soluția naturală împotriva viespilor: Mirosul le alungă rapid de pe terasa ta
Printre remediile populare se află combinația dintre lămâie, cuișoare și ulei esențial de eucalipt, un amestec intens aromat despre care se spune că poate descuraja prezența viespilor.

Viespile devin o problemă frecventă în sezonul cald, mai ales pe terase, balcoane sau în zonele unde sunt servite alimente și băuturi. Înainte de utilizarea insecticidelor chimice, mulți oameni caută soluții naturale pentru a ține insectele la distanță.

Printre remediile populare se află combinația dintre lămâie, cuișoare și ulei esențial de eucalipt, un amestec intens aromat despre care se spune că poate descuraja prezența viespilor.

Proprietățile cuișoarelor

Cuișoarele conțin eugenol, un compus aromatic utilizat frecvent în uleiurile esențiale și asociat cu efecte repelente asupra anumitor insecte.

Specialiștii explică faptul că viespile au un simț olfactiv foarte dezvoltat, iar anumite mirosuri puternice pot influența comportamentul acestora și le pot determina să evite anumite zone.

În combinație cu aroma citrică a lămâii și cu uleiul de eucalipt, se creează un miros intens pe care multe insecte îl evită.

Cum prepari soluția naturală

Ingrediente

  • o lămâie tăiată în jumătate
  • 8–10 cuișoare pentru fiecare jumătate
  • câteva picături de ulei esențial de eucalipt

Cuișoarele se introduc în pulpa lămâii, distribuite uniform, iar apoi se adaugă câteva picături de ulei esențial.

Preparatul poate fi așezat pe mesele de pe terasă, lângă ferestre, uși sau în apropierea zonelor unde sunt servite alimente.

Cât de des trebuie schimbată soluția

Pentru ca aroma să rămână intensă, lămâia și cuișoarele trebuie înlocuite la două-trei zile, în special în perioadele foarte călduroase.

Uleiul esențial poate fi reaplicat zilnic deoarece compușii volatili se evaporă rapid.

Spray natural pentru terasă

Unele persoane folosesc și un spray preparat în casă.

Ingrediente

  • 200 ml apă
  • 10 picături ulei esențial de cuișoare
  • 10 picături ulei de eucalipt
  • 10 picături ulei de lemongrass

Cum se folosește

Soluția se pulverizează pe marginile meselor, ramele ferestrelor sau alte suprafețe exterioare.

La ce trebuie să fii atenet

Experții atrag atenția că remediile naturale pot avea efecte diferite în funcție de mediu și de concentrația substanțelor utilizate.

De asemenea, uleiurile esențiale trebuie folosite cu atenție, mai ales în preajma copiilor sau animalelor de companie, deoarece pot provoca iritații sau reacții alergice la persoanele sensibile, notează citymagazine.si.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: viespi cuişoare lămăie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri