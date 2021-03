Suntem pe locul doi european în topul celor mai jecmănite salarii

Auzim foarte des dinspre zona guvernamentală că România are taxe și impozite prea mici pentru a-și putea permite un nivel de trai mai bun. Un sistem medical public care să răspundă nevoilor populației, pensii mai mari, servicii sociale adecvate sau o putere de cumpărare mai mare, ca să dăm numai câteva din marile așteptări pe care le au românii de 30 de ani. Realitatea arată însă cu totul altfel decât ne-o prezintă partidele politice când ajung la putere. De fapt, România nu are nici pe departe cele mai mici impozite, atât în ceea ce privește taxarea forței de muncă, dar și impozitarea firmelor. La nivelul întregii Europe avem cea de-a doua cea mai mare taxare pe forța de muncă. În realitate, problema tuturor guvernelor a fost colectarea. România are de peste 10 ani cea mai mică pondere a veniturilor fiscale în PIB din Uniunea Europeană.

Potrivit unui studiu publicat zilele trecute de compania Income Tax din Regatul Unit, țara noastră are cea de-a doua cea mai mare sarcină fiscală pe forța de muncă, după Lituania, în timp ce bulgarii stau cel mai bine la acest capitol. Ancheta a analizat cu câți bani rămân la sfârșitul lunii în mână un angajat care are un salariu brut de 3.000 de euro (2.580 lire sterline) în 33 de țări din UE, plus Marea Britanie.

Top 3 țări în care rămâi cu cei mai mulți bani

Bulgaria a ieșit pe primul loc. În această țară un angajat care ar avea un salariu brut de 3.000 de euro ar rămâne cu un salariu net de 2.690,32 de euro, ceea ce înseamnă că statul i-ar reține doar 309,68 euro. Polonia se clasează pe locul al doilea în clasamentul țărilor cu impozite reduse pe forța de muncă, permițând contribuabililor să păstreze 86,3% dintr-un salariu mediu lunar. Asta înseamnă că un polonez ar rămâne cu 2.589,13 euro în buzunar, statul taxându-l doar cu 410,87 de euro. Podiumul țărilor cu cea mai mică presiune fiscală pe forța de muncă este completat de Irlanda, unde muncitorii ar rămâne la sfârșitul lunii cu 2.466, statul luând sub formă de impozite doar 534 de euro.

Top 3 țări în care rămâi cu cei mai puțin bani

În acest top, țara noastră se află în compania Lituaniei și Portugaliei. În Lituania, țara în care statul taxează cel mai dur forța de muncă, angajații ar rămâne doar cu 1.752 euro în mână la sfârșitul lunii, în timp ce partea statului ar fi de 1.248 euro. Foarte aproape de lituanieni sunt angajații români care, la un salariu ipotetic de 3.000 de euro brut pe lună, ar rămâne cu unul net de 1.755,4 euro, ceea ce reprezintă doar 58,5% din suma totală după ce statul le reține sub formă de impozite 1.244,6 euro.

Ce sume se scad din salariul brut în România

Dacă ne raportăm la un salariu brut de 3.000 de lei, salariul net va fi de 1.774 lei, după ce 750 de lei (25%) merg către Asigurările sociale-CAS, iar 300 de lei (10%) sunt trimiși în contul Asigurărilor sociale de sănătate-CASS. Angajatul beneficiază de o deducere personală de 195 de lei și, la suma rezultată din scăderea contribuțiilor sociale și după aplicarea deducerii, se aplică impozitul pe venit de 10% (176 lei), rezultând un salariu net de 1.774 lei. De asemenea, pentru suma brută angajatorul este obligat să plătească statului Contribuția Asiguratorie pentru Muncă (CAM), de 2,25% (68 de lei).

Cât de jecmănit este muncitorul român

Dintre țările fostului bloc comunist, România a reușit performanța să taxeze cel mai tare forța de muncă, chiar cu mult peste media UE. Analiza realizată de compania Income Tax arată că, la un câștig ipotetic net de 1.000 de euro încasat de un român, statul ar reține 400 de euro. În Ungaria, țara care devansează România cu șase locuri în clasamentul întocmit de compania Income Tax, după deducerea impozitelor, un muncitor ar rămâne cu 1.994,99 euro, reprezentând 66,5% din brut, iar în Croația, țară plasată imediat după Ungaria, un angajat ar rămâne cu 1.914,5 euro, adică 63,8% din brut.

În Uniunea Europeană, la un venit brut de 3.000 de euro, nivelul mediu de impozitare este de 822,80 de euro, ceea ce înseamnă 27,42%.

Câteva mituri desființate sau țările în care se trăiește bine fără impozitare excesivă

Considerată în mod obișnuit ca puterea economică a Europei, raportat la nivelul de impozitare a forței de muncă, Germania se află abia la mijlocul clasamentului, pe locul 17 din 33. Un contribuabil din Germania cu 3.000 de euro ar rămâne cu 2.240 de euro după deducerea impozitelor, ceea ce înseamnă că statul îi reține doar 25,5% din salariu. De asemenea, impozitele mari ale Norvegiei sunt menționate frecvent, dar această analiză arată că pentru cineva care câștigă 3.000 de euro pe lună, țara ia cea de-a cincea cea mai mică sumă de impozite, lăsându-i 2.415 de euro. O altă țară recunoscută pentru nivelul de trai foarte ridicat este Elveția, ea fiind adesea denumită paradis fiscal. Acest lucru este valabil doar în cazul persoanelor foarte bogate, în condițiile în care un salariat care câștigă brut 3.000 de euro rămâne la sfârșitul lunii în mână cu doar 2.184 de euro, foarte aproape de media din toate cele 33 de țări.

Suntem primii din lume la contribuțiile sociale

Cu o taxare de 35% pentru contribuțiile sociale, asigurările sociale și asigurărilor sociale de sănătate, angajatul român plătește cel mai mult din lume pentru aceste servicii, de care nici nu prea beneficiază. Statistica realizată de tradingeconomics.com arată că în Europa cele mai mari 10 taxe sociale le percep, după România, Bosnia&Herțegovina-31%, Olanda-27,65%, Muntenegru-24%, Franța-23%, Slovenia-21.15, Germania-20,08, Croația-20%, Serbia-19,9% și Lituania-19,5%. La polul opus, cele mai mici taxe sunt percepute de Republica Moldova-10,5%, Italia-9,49%, Cipru-8,3%, Norvegia-8,2, Suedia-7%, Spania-6,35%, Elveția-6%, Kosova-4%, Irlanda și Islanda-4%.

Cu cât taxează un salariu brut de 3.000 de euro fiecare țară din Europa

Țara Salariul net Cât reține statul

1.Bulgaria 2.609,32 309,68

2.Polonia 2.589,13 410,87

3.Irlanda 2.466 534

4.Luxemburg 2.431,40 568

5.Norvegia 2.415 585

6.Ucraina 2.414,58 585,42

7. Olanda 2.399,33 600,67

8.Regatul Unit 2.394 606

9.Grecia 2.357 634

10.Franța 2.338 662

11.Estonia 2.313 686,4

12.Suedia 2.276,11 7238,89

13.Islanda 2.271 729

14.Malta 2.266,61 733,39

15.Albania 2.263,04 736,96

16.Spania 2.257,5 742,50

17.Germania 2.240,38 759,62

18.Elveția 2.184,23 815,77

19.Finlanda 2.178 822

20.Letonia 2.108,01 891,99

21.Slovacia 2.104,38 895,62

22.Cipru 2.108,35 918,65

23.Austria 2.042,18 957,82

24.Cehia 2.023,43 976,57

25. Danemarca 2.106,32 983,68

26.Belgia 1.995 1.005

27.Ungaria 1.994,99 1005,01

28.Croația 1.914,5 1.05,5

29.Italia 1.902 1.098

30.Bosnia&Herțegovina 1.878 1.122

31.Slovenia 1.875,05 1.164

32.Portugalia 1.836 1.164

33.România 1.755,40 1.244,60

34.Lituania 1.752 1.248

Colectăm foarte puțin

Potrivit ultimelor date statistice disponibile, România a avut în 2019 cea mai mică pondere a veniturilor fiscale în PIB din Uniunea Europeană. Statul român a colectat la bugetul venituri în valoare de doar 26,8% din PIB, în condițiile în care medie europeană a fost de 40% din PIB. Dacă ne-am uita la bulgari, am avea ce învăța, vecinii noștri adunând venituri fiscale de 30% din PIB. Slaba administrare fiscală nu este o problemă de ieri, de azi. După o perioadă de creștere, ponderea veniturilor fiscale în PIB a intrat pe un trend descendent începând cu anul 2015.

Ponderea veniturilor fiscale în PIB (%)

1995 27,8

2000 30,6

2005 28,7

2010 27,1

2015 28,1

2016 26,7

2017 25,8

2018 26,8

2019 26,8

Bulgaria și Ungaria, taxează mai puțin profitul

Nici firmele care fac afaceri în România nu pot spune că au avantajul unui impozit pe profit foarte mic, dacă este să ne comparăm cu țările vecine. Cu un impozit de 16%, suntem sub media UE, care este de 21,1%, dar Ungaria oferă investitorilor un impozit de 9%, iar vecinii de la sud de Dunăre, bulgarii, 10%. De altfel, în jurul nostru toate țările au o taxare mai lejeră, în condițiile în care bătălia pentru atragerea investițiilor este una acerbă. Dacă mai luăm în calcul că spre deosebire de alte țări avem o infrastructură de mobilitate foarte slabă și un cadru legislativ impredictibil, pentru noi atragerea investitorilor pare mai degrabă un joc de ruletă. Cu un impozit pe profit doar un pic mai mare ca noi, Cehia, Polonia și Slovenia contrabalansează impozitul de 19% cu o infrastructură bine dezvoltată. De asemenea, Serbia, care în ultimii ani și-a îmbunătățit foarte mult infrastructura de transport, vine cu un impozit pe profit de 15%.

Impozitul pe profit în Europa

Țara Procent (%)

Malta 35

Germania 30

Grecia 28

Danemarca 28

Belgia 29

Franța 31

Austria 25

Spania 25

Luxemburg 24,9

Italia 24

Media UE 21,1

România 16

Albania 15

Lituania 15

Serbia 15

Cipru 12,5

Irlanda 12,5

Liechtenstein 12,5

R. Moldova 12

Bosnia&Herțegovina 10

Bulgaria 10

Kosovo 10

Macedonia 10

Ungaria 9

Muntenegru 9