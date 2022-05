Țiriac Auto în parteneriat strategic cu platforma carVertical, primul registru global de istoric auto

Urmare a acestui parteneriat, toate autovehiculele rulate din stocul Țiriac Auto beneficiază de un raport de istoric carVertical. Clienții pot alege dintr-o gamă diversificată de modele verificate, fără modificări ale contorului de parcurs și daune ascunse sau istoric de accidente grave.

Ajută la construirea încrederii și a reputației

Potrivit companiei de date IT carVertical, 19,8% dintre mașinile second hand din România pot avea fraudă de kilometraj, iar 43,9% dintre vehiculele second hand au suferit un accident. Rapoartele privind istoricul vehiculelor ajută la selectarea mașinilor mai bune pentru revânzare, precum și la construirea încrederii clienților.

„În ziua de azi, ne confruntăm cu provocări pe care nu le-am avut înainte. Niciodată nu a fost atât de dificil să cumperi o mașină bună, cu un preț corect. Prețurile sunt deseori exagerate din cauza lipsei de mașini second hand. În acest context, am decis să ne menținem reputația și să semnalizăm mașinile cu istoric ascuns, ce include fraude de kilometraj sau accidente grave”, a declarat Marius Marian - CEO Țiriac Auto.

Această acțiune se înscrie în linia strategică urmată de Țiriac Auto, constând în oferirea unor servicii transparente, de încredere, într-o piață a autovehiculelor second-hand în care există numeroase suspiciuni vizavi de corectitudinea unor jucători. Încrederea Țiriac Auto Rulate în serviciile și evaluările sale este demonstrată și printr-un pachet de servicii unicat pe care compania le pune la dispoziția cumpărătorilor de mașini rulate: garanție de 12 luni, în limita a 15.000 km., 7 zile retur, posibilitate test-drive, dar și variante de schimb auto prin buy-back sau trade-in.

Obiceiurile de cumpărare a mașinilor evoluează

Fondatorul și CEO-ul carVertical Rokas Medonis susține că astfel de parteneriate încep să schimbe obiceiurile de cumpărare a mașinilor.

„Suntem bucuroși că dealerii auto români ni s-au alăturat misiunii noastre. În primul rând, dorim să protejăm cumpărătorii de mașinile cu istoric prost. Dar, în același timp, ajutăm și dealerii în concurența neloială cu vânzătorii de mașini frauduloși. Acest lucru ne conduce la evoluția procesului de cumpărare a mașinii – se întâmplă deja” - explică domnul Rokas Medonis.

Potrivit directorului general al companiei de date IT, dealerii care colaborează cu carVertical duc transparența comercializării auto la un nivel cu totul nou. Astfel de companii modelează o experiență complet nouă, deoarece iau inițiativa de a le prezenta clienților istoricul mașinilor pe care doresc să le cumpere.

Instrument vital pentru cei în căutare de transparență

Specialiștii se așteaptă ca tot mai mulți cumpărători să opteze în viitorul apropiat pentru mașini scond-hand, mai ales pe fondul întârzierilor apărute în producția și livrarea autovehiculelor noi, astfel încât rapoartele de istoric reprezintă un pas critic pentru dealeri în timpul achiziționării de vehicule pentru stocul lor.