Top 3 secrete care te vor ajuta să-ţi îndeplineşti obiectivele  

Ultimele săptămâni de vară calendaristică sunt la fel de entuziasmante precum primele. Diferenţa este că, după două luni petrecute sub soarele arzător de vară, acumulând experienţe unice, spre finalul verii începi să te gândeşti cu mai multă seriozitate la lucrurile pe care le ai de făcut.

Nu trebuie să aştepţi Anul Nou pentru ca rezoluţiile tale să prindă contur. Ce-ar fi să începi chiar acum să-ţi stabileşti obiectivele pe care vrei să ţi le îndeplineşti în următorul an? Spre deosebire de anii anteriori, când probabil ai uitat în primele luni de rezoluţiile tale, de această dată le vei putea îndeplini cu ajutorul sfaturilor de mai jos:

1.Începe cu lucrurile pe care ți le doreşti, cu doar cele pe care trebuie să le faci

Dacă nu vrei ca determinarea ta să scadă, stabilește-ți obiective care să se alinieze cu valorile tale și să aibă o semnificație personală. Ştim că în viaţă nu poţi face mereu ceea ce îţi doreşti, dar când vine vorba despre rezoluţiile tale, ai putea încerca asta.

Alege câteva din obiectivele pe care ţi le doreşti cu adevărat, cum ar fi să găseşti o ofertă bună pentru o casa de vanzare in Satu Mare ori să îţi găseşti un job care să te împlinească sufleteşte mai mult decât cel actual. Încearcă să nu te axezi pe prea multe detalii, ci pe intenţia ce stă la baza obiectivului tău.

2.Pune la punct o strategie pentru fiecare obiectiv

Ştim că este romantic să te gândeşti că lucrurile se întâmplă de la sine, dar uneori este nevoie de mai mult efort din partea ta. După ce ţi-ai stabilit câteva obiective pe care vrei să le îndeplineşti în viitorul nu foarte îndepărtat, a venit momentul să îţi creezi câteva strategii. Asta te va ajuta din mai multe puncte de vedere, iar printre cele mai importante se află faptul că, pornind pe un drum despre care deţii deja informaţii, panica se va instala mai greu.

Oricât de bine ai analiza lucrurile, mereu există posibilitatea ca ceva să nu funcționeze conform planului. Având o strategie bine pusă la punct, indiferent de ce turnură vor lua lucrurile la un moment dat, vei putea găsi soluţia cu uşurinţă.

3.Fă paşi mici şi răsplăteşte-ţi orice victorie

Dacă am putea, majoritatea dintre noi am prefera să ne teleportăm la destinaţie, atât la propriu, cât şi la figurat. Ei bine, asta nu este neapărat şi cea mai bună soluţie, deoarece am risca să pierdem momente importante. Bucură-te de fiecare pas, oricât de mic ar putea părea, ce te duce mai aproape de îndeplinirea unui obiectiv setat şi sărbătoreşte fiecare mică victorie. Nu aştepta doar finalul pentru a simţi mândrie şi recunoştinţă, deoarece fiecare acţiune are un rol important.

Dacă obiectivul tău este să duci un stil de viaţă mai sănătos, nu te grăbi să-ţi faci un abonament complex la sala de sport sau să-ţi cumperi un echipament scump, ci poţi începe prin a face plimbări prin parc sau chiar să mergi pe jos la job. Vei observa că tonusul tău fizic se va îmbunătăţi de la săptămână la alta, iar acest lucru merită remarcat. Este un pas important către obiectivul tău, iar reuşita nu trebuie să treacă neobservată.

Setează-ţi obiectivele care simţi că vor aduce lucruri bune în viaţa ta, stabileşte-ţi strategii pentru a nu te abate de la drum şi bucură-te de fiecare pas mic pe care îl faci pentru a ajunge acolo unde îţi doreşti. De data aceasta, inspirându-te din sfaturile de mai sus, rezoluţiile tale nu se vor mai pierde în timp.

