Claudiu Teohari (Teo) va fi din nou gazda Galei Premiilor Gopo. Ce personalități sunt așteptate pe covorul roșu

Evenimentul organizat în 29 aprilie va fi prezentat, pentru al doilea an la rând, de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, cunoscut publicului ca Teo. Evenimentul va fi transmis în direct, începând cu ora 19:00, pe VOYO, TIFF Unlimited și pe premiilegopo.ro. Cele mai importante momente surprinse în seara galei vor fi difuzate pe 1 mai, de la ora 22:15, pe PRO CINEMA.

Peste 900 de invitați din lumea filmului românesc sunt așteptați să participe la evenimentul în cadrul căruia vor fi recompensate performanțele cinematografiei autohtone din ultimul an. Începând cu ora 19:00, nominalizații ediției, alături de profesioniști din industrie și vedete vor fi întâmpinați pe covorul roșu de vedeta PRO TV, Amalia Enache.

Actorii Tudor Chirilă, Rodica Mandache, Ana Ularu, Dana Rogoz, Adela Popescu, Claudiu Bleonț, Mihai Călin și Mihaela Sîrbu, regizorii Andrei Ujică și Florin Șerban sau stiliștii Maurice Munteanu și Domnica Mărgescu se numără printre cei care vor urca pe scenă pentru a înmâna premiile ediției.

Regizorii Tudor Giurgiu, Nae Caranfil, Bogdan Mureșanu, Stere Gulea și Emanuel Pârvu, actorii Pavel Bartoș, Monica Bârlădeanu, Catrinel Dumitrescu, Irina Movilă, George Ivașcu, Toma Cuzin, Vasile Muraru, Magda Catone, Judith State, Alexandru Ion și Katia Pascariu, scenarista Lia Bugnar, vedeta PRO TV Andreea Esca sau influencer-ul Selly sunt doar câteva dintre numele care și-au confirmat prezența la gală.

Anul Nou care n-a fost și Moromeții 3 conduc topul celor mai nominalizate filme la Gala Premiilor Gopo 2025, cu câte 13 nominalizări, urmate de Săptămâna Mare (12 nominalizări) și Trei kilometri până la capătul lumii (9 nominalizări).

Alice ON & OFF (r. Isabela Tent), Anul nou care n-a fost (r. Bogdan Mureșanu), Moromeții 3 (r. Stere Gulea), Nasty (r. Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu), Săptămâna Mare (r. Andrei Cohn) și Trei kilometri până la capătul lumii (r. Emanuel Pârvu) intră oficial în cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de lungmetraj.

La categoria Cea mai bună Regie, premiu oferit cu sprijinul Banca Transilvania, sunt nominalizați Isabela Tent pentru documentarul Alice ON & OFF, Bogdan Mureșanu pentru Anul Nou care n-a fost, Stere Gulea pentru finalul trilogiei Moromeții, Andrei Cohn pentru filmul Săptămâna Mare și Emanuel Pârvu pentru Trei kilometri până la capătul lumii.

Nominalizările pentru categoria Cea mai bună actriță într-un rol principal, premiu oferit cu sprijinul AQUA Carpatica, sunt Nicoleta Hâncu pentru rolul din Anul Nou care n-a fost, Olga Török pentru rolul din Clara (r. Sabin Dorohoi), Rodica Lazăr pentru rolul din Ext. Mașină. Noapte (r. Andrei Crețulescu), Olimpia Melinte pentru rolul din Moromeții 3 și Nicoleta Lefter pentru rolul din Săptămâna Mare.

Cel mai bun actor într-un rol principal, premiu oferit cu sprijinul Promenada, va fi decis între Adrian Văncică pentru rolul din Anul Nou care n-a fost, Yann Verburgh pentru rolul din Captura (r. Adrian Voicu), Emanuel Pârvu pentru rolul din Familiar (r. Călin Peter Netzer), Alex Călin pentru rolul din Moromeții 3 și Doru Bem pentru rolul din Săptămâna Mare.

Alice ON & OFF (r. Isabela Tent), Leo Records: Strictly For Our Friends (r. Ioana Grigore), Maia - Portret cu mâini (r. Alexandra Gulea), Moartea lui Iosif Zagor (r. Adi Dohotaru) și Opt Ilustrate din lumea ideală (r. Radu Jude și Christian Ferencz-Flatz) sunt titlurile nominalizate pentru categoria Cel mai bun film documentar.

În cursa pentru Cel mai bun film de debut intră Alice On & Off (r. Isabela Tent), Anul Nou care n-a fost (r. Bogdan Mureșanu), Captura (r. Adi Voicu), Clara (r. Sabin Dorohoi), și Horia (r. Ana Maria Comănescu).

Premiul Publicului, pentru producția cu cel mai mare succes la box-office, este acordat la această ediție filmului Buzz House: The Movie (r. Florin Babei).

Regizorul Dan Pița și directorul de imagine Florin Mihăilescu vor primi Premiul pentru Întreaga Activitate, actrița Ioana Pavelescu va primi Premiul pentru Întreaga Carieră oferit cu sprijinul Apa Nova – o companie Veolia, iar maestrul de lumini Ion Olteanu va primi Premiul Special.

Lista completă a nominalizărilor este disponibilă online și poate fi consultată pe website-ul evenimentului: https://premiilegopo.ro/nominalizari

