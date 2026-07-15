Unde ajung banii din factura ta de telefon și internet

Când plătești 100 de lei pe factura de telecomunicații, banii nu rămân la operator. O analiză a economistului Iancu Guda arată exact cum se împart acești bani: aproape jumătate ajung la alte companii din economie, o parte importantă se duce pe investiții în rețele, iar restul se împarte între angajați, stat, bănci și furnizorii de energie.

Cum se împart cei 100 de lei

Potrivit analizei, structura unei facturi de 100 de lei arată astfel:

55 de lei ajung la furnizorii și subcontractorii operatorului de telecomunicații — companii care, la rândul lor, plătesc angajați, fac investiții și generează alte taxe către stat.

17,7 lei sunt folosiți pentru recuperarea investițiilor în infrastructură — rețele de fibră optică, centre de date, antene și echipamente radio, licențe pentru frecvențe (inclusiv licitațiile 5G) și sisteme IT.

15,5 lei reprezintă taxe și contribuții către stat (TVA net, impozit pe profit, contribuții sociale).

11,4 lei merg către salariile angajaților companiei de telecomunicații, din care aproape 5 lei sunt, de fapt, contribuții sociale și impozit pe venit, plătite tot către stat.

restul este împărțit între dobânzi bancare (aproximativ 4,4 lei) și costuri cu energia și utilitățile (aproximativ 3,9 lei).



De ce contează suma alocată investițiilor

Cel mai surprinzător aspect din analiză este proporția uriașă alocată recuperării investițiilor: aproape 18 lei din fiecare 100 de lei plătiți, de șase ori mai mult decât media unei companii obișnuite din România, unde doar aproximativ 3 lei din 100 reprezintă, în mod normal, costuri legate de investiții. Explicația este simplă: telecomunicațiile sunt un domeniu care necesită infrastructură scumpă și greu de construit — cabluri de fibră optică îngropate în tot orașul, turnuri și antene pentru rețeaua mobilă, centre de date și echipamente performante — toate acestea trebuind reînnoite constant, pe măsură ce tehnologia avansează.

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Cât câștigă, de fapt, operatorii de telecomunicații

Contrar percepției că firmele de telecomunicații fac profituri uriașe, analiza arată o profitabilitate medie de doar 6,5% în 2025 — foarte aproape de media generală a economiei românești, de 6,7%. Mai mult, un sfert dintre companiile din domeniu au raportat chiar pierderi de până la 10%, iar restul de trei sferturi au avut un profit sub 10%. Practic, marja pe care o rețin efectiv companiile de telecomunicații din fiecare factură este relativ mică, comparativ cu suma mare redirecționată către furnizori, investiții și stat.

Ce s-a schimbat în ultimii cinci ani

Comparând datele din 2020 cu cele din 2025, analiza arată câteva tendințe clare: cheltuielile cu investițiile au crescut de la 16% la 18,8% din totalul cheltuielilor, cele cu personalul au urcat de la 11,2% la 12,1%, iar costurile cu dobânzile s-au aproape dublat, de la 2,5% la 4,4% — reflectând, probabil, dobânzile mai mari din ultimii ani. Cea mai mare schimbare a avut loc la costurile cu energia și utilitățile, care s-au dublat efectiv, de la 1,8% la 3,9% din totalul cheltuielilor — un semn direct al scumpirii energiei resimțite în întreaga economie.

În paralel, companiile au reușit să compenseze aceste creșteri prin reducerea costurilor cu echipamentele oferite clienților (de la 22,9% la 19,1%) și prin scăderea sumelor plătite către servicii subcontractate (de la 42% la 39,2%) — motiv pentru care profitabilitatea sectorului a rămas relativ stabilă, în ciuda presiunilor tot mai mari asupra costurilor.