Șomaj după liceu: cine poate solicita indemnizația și care este valoarea ei

Sprijinul este relativ modest ca sumă, dar vine la pachet cu acces gratuit la servicii de consiliere și mediere pe piața muncii, utile pentru primul job.

Cine poate solicita indemnizație de șomaj după absolvirea liceului

Absolvenții instituțiilor de învățământ beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a)sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

b)sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții prevăzuți la lit.a) trebuie să se înregistreze, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, în evidențele AJOFM sau a unui furnizor acreditat, pentru căutarea unui loc de muncă.

Actele necesare înregistrării în evidenţele AJOFM:

-actul de identitate

-actele de studii și de calificare în original

-curriculum vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae

-declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002. Documentul este pus la dispoziție de agenția pentru ocuparea forței de muncă sau poate fi accesat aici : Model declarație (format editabil), Model declaratie (pdf)

Indemnizația de șomaj se acordă la cerere, de la data expirării perioadei de 60 de zile, dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la acesta data, dar nu mai târziu de 12 luni. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația este acordată de la data înregistrării cererii. (Cerere în format editabil)

Pentru absolvenții școlilor speciale, indemnizația de șomaj se acordă de la data absolvirii, dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la această dată. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația este acordată de la data inregistrării cererii.

Actele necesare acordării indemnizaţiei de şomaj:

-actul de identitate;

-actele de studii și de calificare, în original;

-declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002. Documentul este pus la dispoziție de agenția pentru ocuparea forței de muncă sau poate fi accesat aici : Model declarație (format editabil), Model declaratie (pdf)

-declarație pe propria răspundere a absolvenților că, la data solicitării dreptului, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii ;

-adeverință eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditat conform legii;

Perioada de acordare a indemnizației de șomaj pentru absolvenți este de 6 luni, iar cuantumul este de 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR).

Nu beneficiază de indemnizație de șomaj, absolvenții care:

-la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii

-realizează venituri mai mari decât indicatorul social de referinţă

-îndeplinesc condiții de pensionare

-la data absolvirii aveau loc de muncă

-refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi.

Valoarea șomajului pentru absolvenții de liceu

Indemnizația pentru absolvenți reprezintă 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR), aflat, la nivelul anului 2026, la 660 de lei. Practic, absolvenții de liceu din promoția 2026 pot primi 330 de lei pe lună, timp de 6 luni — sumă distinctă de indemnizația de șomaj „obișnuită", calculată pentru persoanele cu vechime în muncă, care se raportează la 75% din ISR plus un procent din salariul anterior.

Plata indemnizației nu începe imediat la înregistrare, ci abia după expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii — practic, statul lasă acest interval ca „fereastră" pentru ca absolventul să găsească un loc de muncă pe cont propriu, înainte de a începe plățile.

Pe lângă indemnizația lunară, absolvenții care se înregistrează la timp și se angajează ulterior cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, pot beneficia de o primă de inserție egală cu de trei ori valoarea ISR — adică 1.980 de lei în 2026. Suma se plătește în două tranșe: jumătate la data angajării și restul după împlinirea celor 12 luni de muncă.

Poți solicita șomaj dacă ești la facultate?

Nu. Indemnizația de șomaj pentru absolvenți este destinată exclusiv celor care caută activ un loc de muncă și nu urmează, în paralel, o formă de învățământ. Un elev care se înscrie la facultate imediat după liceu nu are, în principiu, calitatea de „persoană aflată în căutarea unui loc de muncă", condiție obligatorie pentru acordarea indemnizației — statutul de student, chiar dacă acesta nu lucrează, exclude, în general, dreptul la această formă de sprijin.

Situația se schimbă însă odată ce persoana absolvă și studiile superioare: un absolvent de facultate care nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor poate solicita, la rândul lui, indemnizația de șomaj pentru absolvenți, în aceleași condiții și cu aceeași valoare — 330 de lei pe lună, timp de 6 luni — indiferent dacă a beneficiat sau nu anterior de acest sprijin ca absolvent de liceu.