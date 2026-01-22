Unde au redirecționat românii impozitul pe venit. Organizațiile care au primit peste 1 milion de lei

Pe primul loc se află Asociația Help Autism, care a primit peste 13 milioane de lei în 2024, urmată de Asociația Recorder Community, cu 10,2 milioane de lei și de alte ONG-uri dedicate sănătății și cauzelor sociale, potrivit dcnews.ro.
Lista dezvăluie impactul impresionant al acestui mecanism, cu zeci de asociații depășind pragul de un milion de lei.
Cine a primit cei mai mulți bani
Asociația Help Autism domină clasamentul, cu 13.465.210 lei, concentrându-se pe sprijinirea persoanelor cu autism.
Recorder Community, entitate media, a atras 10.241.030 lei de la donatori individuali.
Alte sume mari includ Asociația pentru Micuțul Noel și Dăruiește Viață, ambele cu peste 9 milioane de lei.
-
„De profesie, Om”: peste 5 milioane lei.
-
Fundația Filantropica Metropolis: 3,2 milioane lei.
-
„Autism Voce”: 2,8 milioane lei; „Minți Creative”: 2,7 milioane lei.
-
Asociația Starea Nației: 2,4 milioane lei.
Organizații precum Salvați Copiii, cu 1,7 milioane lei, și Hospice Casa Speranței completează topul, evidențiind prioritățile românilor, care privesc autismul, copilăria vulnerabilă și protecția animalelor.
Lista organizațiilor cu donații de peste 1 milion lei
|Asociație
|Sumă (lei)
|Organizația pentru Dezvoltare și Implicare Socială
|1.651.021
|Puzzle România
|1.627.610
|Casa Bună
|1.575.997
|Speranță pentru Integrare și Recuperare
|1.575.621
|Dedeman Bacău - AFJ
|1.502.642
|Hospice Casa Speranței
|1.359.002
|Ascultă Viața
|1.321.744
|Impact Autism
|1.168.483
|Magicamp
|1.134.227
|World Animal Veterinary Emissaries
|1.107.394
|Atipic
|1.106.588
|Declic
|1.036.600
|ARNIS
|1.028.766
Mii de alte asociații au beneficiat de sume mai mici, fără a include donații suplimentare sau campanii de strângere de fonduri.