Unde au redirecționat românii impozitul pe venit. Organizațiile care au primit peste 1 milion de lei

Pe primul loc se află Asociația Help Autism, care a primit peste 13 milioane de lei în 2024, urmată de Asociația Recorder Community, cu 10,2 milioane de lei și de alte ONG-uri dedicate sănătății și cauzelor sociale, potrivit dcnews.ro.

Lista dezvăluie impactul impresionant al acestui mecanism, cu zeci de asociații depășind pragul de un milion de lei.

Cine a primit cei mai mulți bani

Asociația Help Autism domină clasamentul, cu 13.465.210 lei, concentrându-se pe sprijinirea persoanelor cu autism.

Recorder Community, entitate media, a atras 10.241.030 lei de la donatori individuali.

Alte sume mari includ Asociația pentru Micuțul Noel și Dăruiește Viață, ambele cu peste 9 milioane de lei.

„De profesie, Om”: peste 5 milioane lei.

Fundația Filantropica Metropolis: 3,2 milioane lei.

„Autism Voce”: 2,8 milioane lei; „Minți Creative”: 2,7 milioane lei.

Asociația Starea Nației: 2,4 milioane lei.

Organizații precum Salvați Copiii, cu 1,7 milioane lei, și Hospice Casa Speranței completează topul, evidențiind prioritățile românilor, care privesc autismul, copilăria vulnerabilă și protecția animalelor.

Lista organizațiilor cu donații de peste 1 milion lei

Asociație Sumă (lei) Organizația pentru Dezvoltare și Implicare Socială 1.651.021 Puzzle România 1.627.610 Casa Bună 1.575.997 Speranță pentru Integrare și Recuperare 1.575.621 Dedeman Bacău - AFJ 1.502.642 Hospice Casa Speranței 1.359.002 Ascultă Viața 1.321.744 Impact Autism 1.168.483 Magicamp 1.134.227 World Animal Veterinary Emissaries 1.107.394 Atipic 1.106.588 Declic 1.036.600 ARNIS 1.028.766

Mii de alte asociații au beneficiat de sume mai mici, fără a include donații suplimentare sau campanii de strângere de fonduri.