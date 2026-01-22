Unde au redirecționat românii impozitul pe venit. Organizațiile care au primit peste 1 milion de lei

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Ian 2026   •   11:30
Sursa foto: Mii de asociații beneficiază de redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit.

Mulți români au ales să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit către fundații și asociații, prin formularul 230.

Pe primul loc se află Asociația Help Autism, care a primit peste 13 milioane de lei în 2024, urmată de Asociația Recorder Community, cu 10,2 milioane de lei și de alte ONG-uri dedicate sănătății și cauzelor sociale, potrivit dcnews.ro.

Lista dezvăluie impactul impresionant al acestui mecanism, cu zeci de asociații depășind pragul de un milion de lei.

Cine a primit cei mai mulți bani

Asociația Help Autism domină clasamentul, cu 13.465.210 lei, concentrându-se pe sprijinirea persoanelor cu autism.

Recorder Community, entitate media, a atras 10.241.030 lei de la donatori individuali.

Alte sume mari includ Asociația pentru Micuțul Noel și Dăruiește Viață, ambele cu peste 9 milioane de lei.

  • „De profesie, Om”: peste 5 milioane lei.

  • Fundația Filantropica Metropolis: 3,2 milioane lei.

  • „Autism Voce”: 2,8 milioane lei; „Minți Creative”: 2,7 milioane lei.

  • Asociația Starea Nației: 2,4 milioane lei.

Organizații precum Salvați Copiii, cu 1,7 milioane lei, și Hospice Casa Speranței completează topul, evidențiind prioritățile românilor, care privesc autismul, copilăria vulnerabilă și protecția animalelor.

Lista organizațiilor cu donații de peste 1 milion lei

Asociație Sumă (lei)
Organizația pentru Dezvoltare și Implicare Socială 1.651.021
Puzzle România 1.627.610
Casa Bună 1.575.997
Speranță pentru Integrare și Recuperare 1.575.621
Dedeman Bacău - AFJ 1.502.642
Hospice Casa Speranței 1.359.002
Ascultă Viața 1.321.744
Impact Autism 1.168.483
Magicamp 1.134.227
World Animal Veterinary Emissaries 1.107.394
Atipic 1.106.588
Declic 1.036.600
ARNIS 1.028.766

Mii de alte asociații au beneficiat de sume mai mici, fără a include donații suplimentare sau campanii de strângere de fonduri.

