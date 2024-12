Vești bune din zona euro. BCE este aproape să-și aingă ținta de inflație de 2%

"Suntem foarte aproape de momentul în care putem declara că am coborât, în mod sustenabil, inflaţia la obiectivul nostru pe termen mediu de 2%. Spun asta cu unele rezerve, pentru că eu cred în continuare că ar trebui să fim atenţi la servicii. După cum ştiţi, cele mai recente date arată că inflaţia este la 2,2%. Dar în cazul serviciilor, inflaţia este încă la 3,9% şi nu se mişcă foarte mult", a spus Lagard pentru Financial Times. În acest context, Lagarde i-a îndemnat pe factorii de decizie să urmărească traiectoria salariilor şi profiturilor companiilor în zona euro.



Referindu-se la subiectul schimburilor comerciale transatlantice, Lagarde şi-a exprimat opoziţia la ideea ca Europa să răspundă la ameninţările de majorare a tarifelor formulate de preşedintele ales al SUA, Donald Trump. "Represaliile sunt o abordare neinspirată pentru că sunt de părere că restricţiile comerciale şi această modalitate conflictuală de abordare a problemelor comerciale sunt un element negativ pentru economia mondială, ca întreg", a adăugat Lagarde.



La fel ca şi Lagarde, guvernatorul Băncii Centrale a Irlandei, Gabriel Makhlouf, a avertizat şi el că unele elemente ale inflaţiei serviciilor din zona euro sunt uşor îngrijorătoare. Cu toate acestea, incertitudinile planează asupra perspectivelor pentru 2025, deoarece acţiunile lui Trump sunt aproape imposibil de prezis, a spus Makhlouf, membru în consiliul guvernatorilor BCE, într-un interviu separat pentru Financial Times.



Makhlouf a mai spus că vrea în continuare o reducere treptată a dobânzilor, în locul unor reduceri semnificative. "Nu văd, pentru moment, de ce ar fi nevoie de reduceri semnificative", a spus Makhlouf, făcând aluzie la solicitările ca BCE să înceapă să reducă dobânzile cu 50 de puncte de bază.



Aceste comentarii vin la finalul unui an în care Lagarde şi colegii săi din consiliul guvernatorilor BCE au început să relaxeze politica monetară. Economiştii se aşteaptă ca BCE să adopte alte patru reduceri ale dobânzii la depozite în anul 2025, care să se adauge celor patru reduceri din 2024, astfel încât dobânda de referinţă în zona euro să ajungă la 2% la mijlocul anului 2025, de la 3% în prezent.