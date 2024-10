Vești proaste pentru transportatori. „Rovinieta de Brașov” va fi introdusă de la 1 ianuarie 2025

Aceasta va fi valabilă pentru 16 drumuri județene iar suma se ridică la 1.500 de lei.

Prin urmare, de la Vulcan spre Autostrada A3, care leagă mai multe localități, drumul va fi supus limitărilor de viteză și taxării.

Șoferii sunt supărați şi spun că administraţia locală ar trebui mai întâi să repare drumurile şi apoi să ceară bani pentru a circula pe ele.

„Aici vedeți vreo ghenă de gunoi, o toaletă? Nu. Zici că sunt haiduci în tarlale... și plătim taxe... Să pună interdicție, să facă variante ocolitoare și atunci e foarte bine. Eu dacă plătesc taxă de autorizație de intrare în oraș, crește rezistența drumului? Nu. Banii se duc unde?”, spune un transportator.

„Eu unul nu aș fi de acord cu așa ceva, doar pentru DN1. Nu ar trebui restricții de tonaj, să ne facă autostrăzi și atunci să ne pună taxe”, spune alt transportator.

Decizia taxării a fost luată de Consiliul Judeţean Braşov.

”Nu putem să interizcem ,și nici nu vrem să interzicem traficul greu pe aceste drumuri. Dacă am introdus o restricție, eu consider că trebuie să o și implementăm. O taxă pe care am elaborat-o foarte bine”, spune Zoltan Szenner, vicepreședinte CJ Brașov.

Autoritățile spun că o parte din sumele încasate vor fi cheltuite pentru reparații, iar cealaltă parte pentru achiziționarea de camere video de supraveghere pentru monitorizarea traficului, potrivit Antena3 CNN.