Vodafone: Incluziunea digitală, soluția pentru a reduce decalajul digital de 1,3 trilioane de euro din Europa

Un decalaj digital care costă Europa 1,3 trilioane de euro

Raportul Conexiune între comunități, realizat de Vodafone, avertizează că lipsa competențelor digitale, acoperirea insuficientă și accesul inegal la servicii publice digitale amenință coeziunea socială și economia europeană. În prezent, 44% dintre cetățenii UE nu au competențe digitale de bază, iar una din cinci gospodării rurale nu are acces la rețele 5G. Dacă transformarea digitală nu se accelerează, Uniunea Europeană ar putea pierde 1,3 trilioane de euro din PIB până în 2033.

Consecințele decalajului digital: sănătate, educație și democrație în pericol

Excluziunea digitală nu este doar o problemă economică, ci și una socială:

Sănătate: persoanele neconectate digital au interacțiuni mai dificile cu sistemele medicale și depind mai mult de urgențe, crescând costurile publice.

Educație: tinerii fără acces la internet au de două ori mai puține șanse să își dezvolte competențele digitale, ceea ce le afectează viitorul profesional.

Încredere în instituții: lipsa accesului la informație și servicii digitale reduce implicarea civică și slăbește reziliența democratică.

Diviziuni profunde și efect de domino

Raportul subliniază că decalajele urbane-rurale, diferențele între generații (70% dintre tineri vs. 28% dintre vârstnici cu competențe digitale) și ritmul lent de digitalizare al IMM-urilor duc la pierderi economice uriașe. Doar 20% dintre IMM-urile europene sunt digitalizate, dar reducerea acestui decalaj ar putea aduce 628 miliarde de euro în plus la PIB-ul UE.

Poziționarea geografică: O diferență persistentă la nivel urban-rural în privința competențelor și acoperirii ține pe loc comunitățile și serviciile locale. Chiar și acolo unde conectivitatea 5G este disponibilă, lipsa tehnologiei 5G Standalone (5G SA) limitează beneficiile aplicațiilor cu latență ultra-scăzută pentru serviciile publice și industrie.

Distribuția demografică: În 2023, 70% dintre tinerii între16 și 24 de ani aveau competențe digitale de bază, comparativ cu 28% dintre cei cu vârste cuprinse între 65-74 de ani. Aceasta reprezintă o diferență generațională de 42 de puncte, în timp ce zone din sud-estul Europei rămân în urmă în ceea ce privește participarea incluzivă.

IMM-uri și productivitate : Doar 20% dintre IMM-urile europene au un nivel ridicat de digitalizare, iar reducerea decalajului digital în rândul companiilor mici și mijlocii ar putea adăuga 628 miliarde de euro la PIB-ul UE. Astăzi, companiile europene produc 76% din valoarea omologilor lor din SUA, lucru ce reflectă ritmul mai lent de transformare digitală.

Efectul 'bulgărelui de zăpadă': Excluziunea digitală dă naștere altor lipsuri. Creșterea economică mai lentă, declinul regional și nivelul educațional mai scăzut au un efect galopant ce fragmentează societățile, crește presiunea asupra bugetelor deja încărcate și slăbește fundamentele democratice.

Exemple de succes în Europa

Germania: Digitalizarea a crescut profitul operațional al companiilor cu 28 miliarde de euro în 2023, în timp ce extinderea rețelei de conectivitate a contribuit cu aproximativ 5 miliarde de euro la PIB în 2022, subliniind beneficiile economice ale unei infrastructuri îmbunătățite.

Portugalia : Companiile care se digitalizează plătesc salarii cu 37% mai mari, angajații beneficiind de pe urma unei productivități crescute.

Țările Nordice (Finlanda, Suedia, Danemarca): Un nivel ridicat de alfabetizare digitală se corelează cu o rată consistentă de încredere în instituțiile publice.

Cehia: Investițiile strategice au făcut din incluziunea digitală un punct forte, cu diferențe minime de gen și între mediile urban-rural.

Grecia: Doar 53,4% dintre IMM-uri înregistrau un nivel de bază al intensității digitale la nivelul anului trecut, evidențiind nevoia de sprijin susținut.

Irlanda (regenerare rurală): Inițiativa Gigabit Hub (SIRO și Vodafone) a adus servicii de conectivitate gigabit în hub-uri din comunități rurale, sprijinind companiile mici și mijlocii, telemunca și reziliența comunității.

România: Oportunitatea de a câștiga 3% la PIB

Potrivit raportului Vodafone, dacă România ar ajunge până în 2027 la media europeană în digitalizare (conform DESI), economia ar câștiga 3% din PIB – echivalentul bugetului anual pentru educație.

Recomandări pentru România:

Investiții în educația digitală: programe pentru elevi și profesori, formare în competențe digitale pentru angajați și șomeri.

Extinderea rețelelor 5G și a infrastructurii de fibră optică în zonele rurale și semi-urbane.

Sprijinirea IMM-urilor: granturi și platforme gratuite pentru digitalizarea proceselor de business.

Digitalizarea administrației publice: servicii online simplificate, interoperabilitate între instituții și acces facil pentru cetățeni.

Patru direcții strategice propuse de Vodafone pentru Europa