Euro și dolarul cresc din nou în raport cu moneda națională

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6227 lei, în creştere cu 2,46 bani (+0,53%), faţă de marţi, când s-a situat la 4,5981 lei.



Moneda naţională a scăzut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6936 lei, în creştere cu 1,64 bani (+0,28%), faţă de 5,6772 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit miercuri cu 3,96 lei (0,65%), până la valoarea de 604,7157 lei, de la 608,6838 lei în şedinţa precedentă.

AGERPRES