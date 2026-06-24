Euro și dolarul cresc din nou în raport cu moneda națională

Actrița Adriana Trandafir, lăsată fără bani prin fraudă: Cinci tineri i-au folosit cardul de 200 de ori. Mascații au intrat peste ei
De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6227 lei, în creştere cu 2,46 bani (+0,53%), faţă de marţi, când s-a situat la 4,5981 lei.
Moneda naţională a scăzut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6936 lei, în creştere cu 1,64 bani (+0,28%), faţă de 5,6772 lei, cotaţia anterioară.
Gramul de aur s-a ieftinit miercuri cu 3,96 lei (0,65%), până la valoarea de 604,7157 lei, de la 608,6838 lei în şedinţa precedentă.
AGERPRES
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