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Euro și dolarul cresc din nou în raport cu moneda națională

de Redacția Jurnalul    |    24 Iun 2026   •   16:15
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Euro și dolarul cresc din nou în raport cu moneda națională
Euro și dolarul cresc în fața leului

Moneda naţională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2461 lei, în urcare uşoară cu 0,01 bani (+0,019%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2460 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6227 lei, în creştere cu 2,46 bani (+0,53%), faţă de marţi, când s-a situat la 4,5981 lei.

Moneda naţională a scăzut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6936 lei, în creştere cu 1,64 bani (+0,28%), faţă de 5,6772 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri cu 3,96 lei (0,65%), până la valoarea de 604,7157 lei, de la 608,6838 lei în şedinţa precedentă.

AGERPRES

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Subiecte în articol: euro moneda nationala depreciat
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